Coronavirus, una task force per aiutare le imprese che si convertono per produrre mascherine

Una task force regionale per supportare le aziende che hanno deciso di convertire la loro attività per produrre mascherine e materiale sanitario. L’iniziativa è della Regione, in un periodo in cui sono moltissime le imprese - da quelle di moda a quelle alimentari - che hanno deciso di andare in soccorso del sistema sanitario sfruttando le loro competenze e risorse per aumentare la quantità di protezioni.

La proposta è dell’assessorato allo Sviluppo economico: «Ci siamo messi nei panni di chi, armato di buona volontà, mette a disposizione della collettività le proprie competenze imprenditoriali, ma viene frenato dai grovigli procedurali che riserva la burocrazia, ancor di più in un ambito sconosciuto come può essere quello scientifico-sanitario per attività di diversa natura», ha spiegato l’assessore allo Sviluppo economico, Andrea Benveduti.

Il ruolo di Regione Liguria sarà quello di coordinare e supportare una cabina di regia per la creazione della task force. Coinvolte da un lato il gruppo Rina e l’Iit per l’ambito scientifico-sanitario, dall’altro le associazioni regionali di Confindustria, le due Camere di Commercio, Cna e Confartigianato per quanto riguarda l’ambito consulenziale e il riallineamento della domanda e dell’offerta di questi dispositivi, anche in virtù dell’art.15 del Decreto Cura Italia che specifica che le aziende che intendono realizzare o importare mascherine chirurgiche o DPI devono inviare un’autocertificazione rispettivamente all’Istituto Superiore di Sanità e all’Inail.

«Siamo convinti di poter fornire un primo orientamento alle molte imprese liguri che hanno già offerto la propria disponibilità - ha aggiunto Benveduti - per accompagnarli nel percorso di riconversione. Sarà poi necessario comprendere come, passata la prima emergenza, mantenere e sviluppare queste nuove possibili iniziative produttive».

«Nei prossimi giorni sarà a disposizione delle imprese un’informativa sul sito di Regione Liguria, in modo da fornire alle attività un primo indirizzo - ha concluso l’assessore - Come Regione, inoltre, cercheremo il modo di offrire anche un fattivo supporto economico a sostegno di queste imprese nel prossimo futuro».