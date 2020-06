Coronavirus, l’infettivologo Bassetti: «Primo tempo sta per finire, prepariamoci al secondo»

«Il primo tempo sta per finire ed è stato durissimo. Ora speriamo di riprenderci tutte le forze nell’intervallo e affrontare il secondo tempo più ordinati e consapevoli di vincere»: così Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della Clinica Malattie Infettive dell’ospedale San Martino, commenta la situazione in Liguria e in Italia relativa all’emergenza coronavirus.

A un mese dalle prime riaperture del 4 maggio, Bassetti traccia un bilancio: «I numeri continuano ad essere incoraggianti. Abbiamo oltre il 70% dei casi già guariti o dimessi e sempre meno malati in terapia intensiva (ieri 350) e in ospedale. Questo è un trend che dura da ormai 5 settimane. Possiamo quindi dire che dopo la riapertura del 4 maggio, essendo oggi trascorso 1 mese ovvero 2 volte il tempo di incubazione massimo, non si è assistito ad un aumento dei casi e dei ricoveri».

Sulla forza e sulla carica virale del virus, di cui tanto si è parlato nei giorni scorsi e che lui stesso ha lanciato nel dibattito, Bassetti resta aperto: «Le osservazioni cliniche milanesi, bergamasche e genovesi sul fatto che oggi la malattia da SarsCoV-2 sia diversa e meno letale rispetto a marzo o ad aprile, hanno fatto il giro del mondo (articoli su New York Post e Daily Telegraph) e hanno suscitato un ampio dibattito. La medicina non è una scienza esatta ed è importante che ci sia un interscambio di idee, anche diverse, solo così, a mio parere, si può migliorare e garantire una cura migliore ai nostri pazienti».

L’infettivologo ha quindi confermato l’importanza dei sierologici per tracciare l’evoluzione e la penetrazione del virus nel paese, rivedendo anche le stime fatte sino a ora: «Stando ai numeri dell’Oms, a oggi ha contagiato più di tre milioni di persone e causato oltre 210 mila decessi. Secondo stime di prestigiosi istituti di ricerca scientifica, questo numero andrebbe moltiplicato per 15 o per 20, portando il numero totale di casi nel mondo a 45-60 milioni. Ovviamente se questo dovesse essere il numero reale si parlerebbe di un letalità intorno allo 0.3-0.5%, molto simile a quella della pandemia da H1N1 del 2009».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

IN chiusura del commento, una riflessione sul prossimo autunno, data cui virologi ed epidemiologi (ma anche politici e il resto delle categorie) guardano chi con timore, chi con ottimismo: «Occorre essere pronti nei nostri ospedali, nei nostri laboratori, nelle nostre rsa e sul territorio ad affrontare un’eventuale nuova ondata, che ci auguriamo sarà meno letale, aggressiva e virulenta di quella che sta passando - spiega Bassetti - In ogni caso sono d’accordo con Anthony Fauci probabilmente SarsCov-2 diventerà un problema stagionale, con il quale dovremmo imparare a convivere».