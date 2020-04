Coronavirus, Bucci bacchetta i genovesi: «Spostamenti nel weekend aumentati»

Bilancio negativo nel weekend per quanto riguarda il rispetto delle misure di contenimento dei contagi da coronavirus a Genova.

Il sindaco Marco Bucci ha infatti confermato quello che già avevano anticipato i dati diffusi dalla Prefettura con controlli e sanzioni: tra venerdì e sabato gli spostamenti, stando al monitoraggio dei cellulari, sono aumentati rispettivamente del 5 e del 6% rispetto allo scorso fine settimana, quando erano calati significativamente.

«Abbiamo ringraziato i genovesi per il comportamento tenuto durante il weekend, ma sfortunatamente oggi abbiamo visto i dati dei monitoraggi dei telefoni e si è visto che sia venerdì sia sabato sono aumentati, e non va bene - ha detto Bucci - dobbiamo metterci d’accordo, perché sono stati registrati troppi movimenti in città, sugli spostamenti dobbiamo insistere»

«C’è ancora chi non rispetta le regole perché gli spostamenti sono aumentati - ha sottolineato Bucci - È fondamentale che limitiamo al massimo le uscite di casa, soprattutto per le persone anziane, è l’arma principale per tornare alla vita normale. Osserviamo di più le regole, soprattutto nei giorni di festa che stanno arrivando».