Coronavirus e fase 2: dalle mascherine alle rsa, la situazione in Liguria

I contagi continuano a crescere - prevedibile, secondo gli esperti epidemiologi - ma diminuiscono le persone ricoverate in ospedale (uno dei fattori più importanti per valutare la riapertura dopo il lockdown) e le morti sembrano frenare: il coronavirus in Liguria sembra «mollare un po’ la presa», come ha detto anche il governatore ligure Giovanni Toti, e la speranza è che i numeri continuino a calare per arrivare al 4 maggio, giorno di riapertura nazionale, nella miglior condizione possibile.

«Il numero dei contagiati resta in flessione più o meno fissa in percentuali che nella media settimanale sono pressoché uguali - ha detto Toti - calano ancora i ricoverati in ospedale, sono attualmente la metà rispetto a quanto avevamo in momento di picco, e le terapie intensive, ce ne sono 130 libere su 200 disponibili»

Coronavirus, i numeri in Liguria

Mercoledì 29 aprile 2020, terza giornata di fase 2 in Liguria, i casi totali positivi erano 5.166, con i nuovi contagi ancora sopra i 100 al giorno. Dei casi totali, oltre la metà si registra in provincia di Genova, ben 3.046, i decessi totali erano 1.150.

I dati positivi, come detto, arrivano dagli ospedali: le persone ricoverate in Liguria scendono a 767, e in Terapia Intensiva restano 70 persone. A casa, in cura, ci sono 2.809 (37 in più rispetto a martedì), e i guariti sono 42 in più, per un totale di 1.590. In sorveglianza attiva, monitorate perché possibile casi sospetti, ci sono 1.946 persone.

«Sono dati che ci confortano sul fatto che, nonostante la sua presenza, evidentemente l'epidemia sta mollando un po' la presa sul nostro territorio regionale - ha detto mercoledì sera in conferenza stampa il presidente della Regione, Giovanni Toti - Oggi ho incontrato i sindaci della città metropolitana di Genova e abbiamo fatto il punto della situazione: riteniamo legittime le nostre ordinanze che adegueremo in base al decreto governativo che uscirà domenica notte. In conferenza delle Regioni - inoltre - abbiamo rivendicato il diritto e dovere di emettere le proprie ordinanze per territori tanto diversi, posizione sostenuta da tutti i governatori da sud a nord e da tutti i colori politici, riteniamo di poter applicare in autonomia alcuni dei principi che il governo stesso pone».

Neo papà in sala parto, via libera al San Martino

Da oggi, intanto, al San Martino sarà concesso l’ingresso in sala parto ai papà che ne fanno richiesta. Prima di entrare in sala parto il partner della futira mamma dovrà firmare un modulo informativo, illustrato dal personale sanitario, contenente le modalità comportamentali raccomandate da tenere all’interno della sala parto.

Il momento dell’ingresso in sala parto verrà stabilito dagli operatori sanitari, previa esecuzione del triage per Covid in atto presso il Punto Nascita (anamnesi e misurazione della temperatura). L’accesso alla sala parto sarà consentito dopo avere indossato i dispositivi di protezione individuali (mascherina chirurgica da sostituire ogni 3 ore, cuffia, camice monouso e calzari), secondo le modalità illustrate dagli operatori sanitari e previo lavaggio delle mani.

Per evitare di consumare inutilmente protezioni, non sarà consentito lasciare la sala parto per poi rientrare: al suo interno verranno date le disposizioni per seguire al meglio e condividere il travaglio, a seconda delle modalità scelte. Il partner, o la persona di fiducia scelta dalla futura mamma, poi potrà rimanere mamma e bimbo anche nelle prime 2 ore post parto.

Mascherine, dal 6 maggio distribuzione gratis in farmacia

Con l’entrata in vigore, lunedì 4 maggio, dell’obbligatorietà delle mascherine, la Regione ha annunciato che da mercoledì 6 maggio ne saranno distribuite gratuitamente 500mila attraverso le farmacie.

«I cittadini potranno ritirare due mascherine a testa con il codice fiscale - ha spiegato l’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone - da lunedì 11 è prevista la distribuzione della seconda parte del milione a disposizione, ma la decisione arriverà a valle di quella che è la decisione del provvedimento del Governo, cioè il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che prevede nei luoghi al chiuso e in tutte le attività legate al pubblico servizio per quanto riguarda il trasporto delle persone, l'obbligo della mascherina».

Dall'inizio della distribuzione gratuita, da parte di Regione Liguria, sono arrivate circa 800 segnalazioni di mancata consegna: «Sono state tutte girate a Poste Italiane che fa un contro verifica rispetto alla segnalazione e nel caso provvede».

Rsa, il 15% degli ospiti è positivo. A Casella trasferiti ospiti di una casa di riposo per un caso positivo

L’assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale, è tornata a parlare della situazione nelle rsa, dove si stima che il 15% degli ospiti sia positivo. Sono stati infatti completati in tutte i test sierologici per stimare il contagio, e l’analisi dei dati è ormai completa al 90%. Su 10.000 ospiti (su una popolazione di circa 11 mila), il 15% è venuto a contatto con il virus, mentre su circa 7.000 operatori la percentuale è del 10%.

Circa la metà delle strutture liguri - 70 su 40 - hanno registrato criticità. L’ultima è una casa di riposto di Casella, dove gli ospiti sono stati tutti trasferiti in strutture per il trattamento di pazienti covid.

«Prosegue il monitoraggio attento e scrupoloso da parte della task-force dedicata - ha detto l’assessore alla Sanità Sonia Viale - Una criticità in una residenza sanitaria a Casella ha comportato la necessità di trasferire gli anziani ospiti in altre residenze dedicate esclusivamente a covid-positivi. Queste realtà così piccole presentano criticità nel gestire casi complessi, la mancanza di spazi e la mancata possibilità di fare isolamenti all’interno, sarà quindi necessario fare una riflessione sulle rsa del nostro territorio. Dobbiamo attrezzarci, lo abbiamo fatto con la rete ospedaliera e dobbiamo farlo anche con i luoghi che ospitano i nostri anziani».