Coronavirus, domenica record di contagi. Toti: «Più tamponi e posti letto»

Record di nuovi contagi da coronavirus (205) nella giornata di domenica 23 marzo 2020 in Liguria. Il dato complessivo sale a 1478: 868 gli ospedalizzati, di cui 132 in terapia intensiva, 481 perone (51 più di sabato) sono casa, 129 sono infine clinicamente guarite (ma restano positive e sono al domicilio). In aumento i controlli, come spiegato anche dal presidente della Regione Toti e in arrivo da lunedì anche i nuovi posti in terapia intensiva: 75 posti letto. Dalla mattinata di lunedì, infine, entra in vigore il nuovo decreto (leggi qui il testo integrale) annunciato sabato 21 marzo dal premier Conte che prevede chiusure per le attività considerate non necessarie.

Toti: «Crescita attesa, situazione complessa»

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha spiehato: «I numeri che abbiamo di fronte dicono che la situazione è complessa in tutta la regione. Un fatto ampiamente previsto, ma non per questo meno dolorosa. La crescita registrata domenica era attesa, viste le curve di espansione del virus: ci auguriamo che le misure di distanza sociale cominciano a dare i loro effetti nei prossimi giorni. Secondo la task force regionale stiamo raggiungendo il picco dell’infezione, speriamo fletta rapidamente e ci auguriamo di potervi dare notizie migliori nei prossimi giorni. Per questo continuiamo a dire che chi non ha compiti e ruoli inderogabili perché la vita di tutti noi prosegua, come il personale ospedaliero e le forze dell’ordine che voglio ancora ringraziare, deve restare a casa».

«Più tamponi e nuovi posti letto»

«Da lunedì - ha aggiunto Toti - avremo nuove sale di terapia intensiva in tutta la Liguria, con ulteriori 75 posti letto a scaglioni a partire dalle prossime ore al San Martino. Si tratta di un enorme sforzo per garantire le sale necessarie alle terapie. Oltre a questo e alla cosiddetta nave-ospedale, andremo ad aumentare il numero dei tamponi effettuati».

L'assessore alla Sanità Sonia Viale ha aggiunto: «Per quanto riguarda i tamponi e i test sierologici ci siamo posti l'obiettivo di aumentare tamponi e lo stiamo facendo ogni giorno, potenziando anche i laboratori. I test sierologici hanno una validità sono importanti per individuare anticorpi specifici e per comprendere alcuni aspetti della diffusione iniziando con i test su operatori sanitari, ricoverati negli ospedali e nelle Rsa. Su questo c’è un avviso pubblico di Alisa per i laboratori».

«Anche oggi è stata una giornata intensa - prosegue l’assessore alla Sanità Sonia Viale -, con sempre di fronte l’obiettivo prioritario di ricoverare chi ne ha bisogno. L’ospedale Santa Corona è stato individuato come polo per l’emodinamica, mentre la medicina d'urgenza è stata concentrata al San Martino. Questa riorganizzazione, avvenuta in modo rapidissimo, ha come obiettivo quello di fornire cure adeguate a tutti».

Nuovo decreto, escluse dal blocco le grandi opere

«Per quanto riguarda il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri - ha spiegato ancora Toti - sono esenti dal blocco tutti i cantieri pubblici delle Liguria, le grandi opere, come lo Scolmatore del Bisagno e il nuovo ponte sul Polcevera, i lavori su strade, autostrade, porti, reti idriche. Tutti i cantieri strategici devono andare avanti e lo faranno. È esente la filiera alimentare allargata, come anche quella logistica, con deroghe anche per i servizi di interesse nazionale, come quelli legati alle telecomunicazioni e all’energia».

Sbarco passeggeri Costa Luminosa: 7 persone ricoverate all'ospedale

È salito a 7 il numero degli accessi al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona provenienti dalla nave Costa Luminosa, attraccata da sabato nel porto della città ligure. Si tratta complessivamente, di due cittadini olandesi e un israeliano, seguiti, in serata, da un australiano, due cittadini cileni e un mauriziano le cui condizioni si sono aggravate dopo il ricovero.

Toti ha spiegato come il sistema sanitario ligure non possa sostenere questo aggravio di lavoro: «Stiamo collaborando con Costa, col ministero degli Esteri e la Protezione civile nazionale perché il maggior numero possibile dei passeggeri possa essere accompagnato al proprio domicilio per effettuare la quarantena o per essere preso in carico dalla nazione o dalla regione di appartenenza. Il sistema sanitario della Liguria e in particolare di Asl2, la prima ad essere investita dall’onda d’urto della pandemia da Covid19, oggi non è in grado di sostenere l’aggravio di lavoro e garantire l’appropriatezza della cura per coloro che, a bordo della nave, dovessero risultare malate o le cui condizioni dovessero aggravarsi. Per la loro sicurezza e di tutta la nostra popolazione è indispensabile e urgente trovare per quella nave e quelle persone una sistemazione alternativa, non in Liguria, tale da garantire cure appropriate. I malati potrebbero crescere nelle prossime ore».

Per quanto riguarda i trasferimenti protetti dei passeggeri, sono iniziate domenica sera le operazioni di sbarco controllato per 172 cittadini europei, tra cui 112 olandesi che stanno raggiungendo l’aeroporto di Genova, dove li attende un volo charter per il rientro nel proprio paese. Gli altri 60 sono cittadini di diversi paesi europei che raggiungeranno il proprio domicilio via terra, con dei pullman dedicati. In questo modo nella notte tra domenica e lunedì dovrebbero rimanere sulla nave circa 1100 persone fra equipaggio e passeggeri, tra cui 6 italiani residenti in Sicilia e Sardegna e 102 olandesi, di cui è previsto lo sbarco nella giornata di lunedì con il rientro nel proprio paese con un volo charter.

Sempre domani, lunedì 23 marzo, è previsto che i rimanenti passeggeri extraeuropei raggiungano una struttura protetta in Toscana. Rimane da decidere la sorte della nave e dell’equipaggio a bordo: si tratta di circa 800 persone, 50 dei quali in isolamento secondo quanto segnalato dall’Usmaf, la sanità marittima.