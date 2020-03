Il compleanno ai tempi del coronavirus: lo “striscione” di auguri si appende sul terrazzo

Nei giorni in cui in Liguria si fanno i conti con i numeri crescenti del contagio da coronavirus, sono tante le famiglie che si ritrovano separate da distanze che, anche se di effettivi pochi chilometri, sembrano infinite. E così, ricorrenze sino a ieri condivise come i compleanni finiscono per sbiadire davanti all’isolamento, ai timori, alle paure, al dolore e alla frustrazione di dover restare in casa, a distanza di sicurezza.

In questo clima di tensioni, arriva però qualche iniziativa a squarciare le nubi e riportare un po’ di luce: per augurare buon compleanno alla sorella Chiara, la genovese Simona Nalbone ha deciso di sfruttare un lenzuolo per confezionare un “maxi biglietto” di compleanno da appendere al balcone, diventato ormai per moltissimi italiani l’unico luogo in cui entrare in contatto con la comunità e sentirsi meno soli.

«Ai tempi del covid-19 gli auguri di compleanno si fanno così - spiega Simona - L’abbiamo creato io e mia moglie, e rimarrà tutto il giorno steso in zona San Martino, dove abitiamo. Gli auguri sono per mia sorella, che oggi compie 20 anni».

«Un giorno all’apparenza felice, ma che in realtà non lo è - prosegue Simona - Oggi era anche il compleanno di nostro padre, deceduto l’anno scorso, e questo è quindi il primo compleanno che mia sorella festeggerà da sola».

E se l’epidemia rende impossibile stringerla in un abbraccio vero, quello che arriva dal balcone è ugualmente sentito, anche se virtuale, con la promessa di festeggiare due volte una volta che l’emergenza sarà finalmente alle spalle.