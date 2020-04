Il Cuore dell'Arte: gli artisti genovesi organizzano un'asta per il San Martino

La creatività si mette al servizio della solidarietà in questo momento difficile, segnato dal coronavirus, con "Il Cuore dell'Arte", iniziativa spontanea nata da un passaparola tra tutti gli artisti che sono nati, lavorano, vivono o hanno vissuto a Genova.

Gli artisti (pittori, disegnatori, cantanti e così via) si sono chiesti cosa fare per aiutare gli eroi di questi tempi, ovvero i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che si stanno adoperando senza sosta in quest'emergenza sanitaria. L'idea si è sviluppata, e da qui la decisione di donare qualcosa di proprio per metterlo all'asta e raccogliere fondi per l'ospedale San Martino di Genova.

L'iniziativa ha raccolto da subito consensi e adesioni, e tutti gli oggetti verranno pubblicati nei prossimi giorni, con descrizione e un valore di partenza, attraverso la pagina Facebook "Il Cuore dell'Arte" e quelle degli artisti coinvolti.

L'intera somma raccolta verrà interamente devoluta e a tal proposito gli organizzatori ringraziano il Circolo Onlus Overjoy, che ha immediatamente messo a disposizione la sua associazione, per aiutare gli artisti negli aspetti più meramente burocratici.

Tra gli artisti che hanno finora aderito, Olaf Thorsen, Roberto Tiranti, Enrico Faccini, Alessandro Sala, Gustavo Tiranti, Aldo De Scalzi, Luca Cresta, Massimo Trigona, Andrea Cervetto, Marco Zoccheddu, Giorgio Usai, Andrea Di Marco, Alfio Vitanza, Emilio Crotti, Angelo Baghino, Carlo Marrale, Vittorio De Scalzi, Matteo Merli, Marco Canepa, Marco Fadda, Paolo Siani, Massimo Di Via, Vladimiro Zullo, Francesco Yackson Russo e Marco Pendola.

Tutti gli artisti che lo desiderano possono partecipare, contattando "Il Cuore dell'Arte".

Gli oggetti che verranno acquistati dai cittadini verranno spediti a casa loro. Oppure, a emergenza finita, si potranno ritirare presso un indirizzo da comunicare in un secondo momento.