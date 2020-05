Riapre l'acquario di Genova, rilevazione della temperatura all'ingresso

Dopo due mesi e mezzo dall'adozione delle misure governative restrittive per prevenire il contagio da covid-19 e dalla conseguente chiusura al pubblico, Costa Edutainment riapre i tre acquari del gruppo a Genova, Cattolica e Livorno. Il pubblico potrà tornare in visita dal 28 maggio all'acquario di Genova, nel rispetto delle indicazioni governative e delle Regioni di competenza.

Il gruppo ha adottato tutte le misure straordinarie volte a garantire la sicurezza dei visitatori. Ogni struttura sarà dotata di postazione di rilevazione della temperatura corporea prima dell’accesso, segnaletica dedicata per favorire il giusto distanziamento sociale sia in biglietteria sia di fronte alle vasche espositive, dispenser di gel igienizzante lungo il percorso. La mascherina sarà da indossare obbligatoriamente per l’intera durata della visita.

I percorsi espositivi saranno interamente fruibili, ad eccezione delle vasche tattili presenti in tutti e tre gli acquari e, per l’Acquario di Genova, della sala VR Gear e del giardino Un battito d’ali. Per il primo periodo di riapertura, sono sospese anche le visite guidate e Dietro le quinte che non consentirebbero il corretto distanziamento sociale. Per evitare eventuali code in biglietteria, sarà fortemente incentivato l’acquisto dei biglietti online disponibili sui rispettivi siti internet per le sole singole strutture e non cumulativi.

Con particolare riferimento all’Acquario di Genova, è stata ridotta la capienza massima di visitatori in ingresso per ogni fascia oraria da 600 a 150 persone ogni mezz’ora. Per prepararsi ad accogliere il pubblico, inoltre, le strutture hanno effettuato accuratissime pulizie di tutti gli spazi che verranno fruiti dal pubblico e incrementerà tale attività quotidianamente.

Giorni e orari di apertura acquario di Genova

dal 28 maggio tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18 con ultimo ingresso alle ore 16.

Prezzi biglietti acquario di Genova

Online su www.acquariodigenova.it e in biglietteria saranno disponibili i biglietti per il solo Acquario di Genova, con prenotazione obbligatoria di data e fascia oraria di ingresso ai seguenti prezzi:

Adulti 27 Euro

Ragazzi (4-12 anni) 19 Euro

Ridotto 23 Euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al momento, non è prevista la vendita di biglietti cumulativi con altre strutture del mondo AcquarioVillage, né biglietti senza data e fascia oraria assegnata.