Coronavirus, gli aggiornamenti di oggi. Regioni chiedono riapertura ristoranti e negozi

Sono 5.061 le persone positive al coronavirus in Liguria alla serata di giovedì 7 maggio, 29 in meno del giorno precedente. I guariti sono 2.330, che si avvicinano rapidamente alla metà dei contagiati e si registra anche un lieve, ma costante, calo dei nuovi contagi (+94).

A pochi giorni dall’entrata in vigore della cosiddetta fase 2, i dati sul contagio nella nostra regione sembrano incoraggianti, ma il vero banco di prova sarà metà maggio, quando infettivologi ed epidemiologi potranno constatare se l’allentamento del lockdown avrà portato a una recrudescenza dei contagi.

I pazienti in ospedale sono 582 (-25 rispetto a ieri), di cui 57 in terapia intensiva; 2.666 le persone che si stanno curando a casa (-33). Positivi clinicamente guariti a casa 1.813 (+29). I casi totali da inizio emergenza sono saliti a 8.643 (+94) e i deceduti totali da inizio emergenza sono 1.252 (di cui 11 nelle ultime 24 ore). Finora in Liguria sono stati eseguiti 61.446 tamponi (+1.753). Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.848.

Per la prima volta nessun decesso al San Martino

«L’epidemia sta perdendo mordente sul territorio - ha commentato il presidente della Regione Toti - : cala il numero degli ospedalizzati, continua il calo dei pazienti che hanno bisogno di cure severe e di media intensità di cura, ci sono anche meno pazienti al domicilio e aumentano i guariti con doppio test negativo. Inoltre per la prima volta registriamo che all’ospedale San Martino non ci sono stati decessi, anche se il numero dei morti in tutta la regione è stabilizzato a 11 da qualche giorno. Il monitoraggio continuerà in modo molto attento anche nella fase due, ma soprattutto la sanità regionale non abbandonerà nessuno dei presidi messi in campo nei mesi di crisi per essere pronti alla necessità se ci fosse un’inversione di tendenza».

Le Regioni chiedono riapertura ristoranti e negozi

Toti ha anche comunicato che, «A livello di conferenza delle Regioni è stato approvato un documento unitario che chiede al governo di anticipare a lunedì prossimo l’apertura del commercio al dettaglio, quel piccolo commercio che ha grandissime difficoltà e che subisce discriminazioni rispetto alle vendite sul web. Piccoli negozi dove possono essere messe in atto misure di sicurezza come avvenuto nelle librerie o nei negozi per bambini, che crediamo non possano incidere sul contagio». Sempre a livello di conferenza delle Regioni tutti i presidenti, ha comunicato Toti, «Hanno chiesto al governo che allo scadere del decreto del presidente del consiglio dei ministri emanato dal governo il 26 aprile scorso le regioni tornino a essere i gestori delle riaperture sul territorio e si cancelli ogni tipo di restrizioni ai poteri decisionali delle stesse».

L'assessore Viale: «Pronti a una banca regionale del plasma iperimmune»

«Siamo pronti per la nascita della banca regionale del plasma iperimmune». Lo ha annunciato giovedì sera l'assessore alla sanità Sonia Viale, durante la consueta conferenza stampa in Regione.



Uno strumento che potrebbe essere utile per la lotta al coronavirus, come da sperimentazione avviata in Lombardia: «La somministrazione è sotto la valutazione degli scienziati rispetto alla capacità di trattare le persone affette da coronavirus - spiega Viale ci sono alcuni segnali positivi rispetto alla reazione da parte dei pazienti e quindi ritengo che anche Regione Liguria debba trovarsi pronta nel momento in cui si dovrà fare ricorso all’utilizzo del plasma».



«Questo non significa che da domani mattina cureremo le persone con il plasma - ha specificato l'assessore - ma che ci prepariamo per una banca del plasma, in modo da essere pronti nel momento in cui i protocolli potranno essere avviati».

Mascherine in farmacia, altre 500mila in distribuzione

L'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone ha ricordato la conclusione avvenuta giovedì 8 maggio della distribuzione gratuita di 500mila mascherine attraverso la rete delle farmacie liguri.

«Da venerdì mattina siamo pronti a rifornire nuovamente con altre 500mila mascherine i magazzini delle farmacie - ha detto Giampedrone - per essere messe in distribuzione da mercoledì 13 maggio». Giampedrone ha voluto ringraziare i farmacisti e Federfarma per il grande lavoro compiuto a favore dei liguri che ha portato alla distribuzione di complessive 3,5 milioni di mascherine gratuite ai liguri.

«Sottolineo ancora una volta - ha concluso l’assessore - che le mascherine del governo annunciate a 0,50 centesimi ancora non si trovano. Perché molti cittadini, finite le nostre mascherine, si rivolgeranno a quelle a pagamento ed è un problema. Perché l’uso della mascherina è obbligatorio in molte azioni quotidiane che i cittadini sono chiamati a compiere. Vorrei pertanto sottolineare che, probabilmente, giovedì o venerdì le mascherine gratuite saranno terminate e che sono necessarie le mascherine a prezzo calmierato».

Sampdoria, è di nuovo allarme coronavirus: quattro positivi

Non c'è pace per la Sampdoria. Proprio nel giorno di ripresa degli allenamenti, la società blucerchiata attraverso una nota sul proprio sito internet annuncia tre nuovi casi di positività al coronavirus e un recidivo. Mentre a livello nazionale si discute sulla ripresa del campionato emergono i casi di positività tra calciatori e staff di alcune squadre: sei positivi nella Fiorentina e uno nel Torino.

La società non ha fornito i nomi dei quattro giocatori coinvolti, ricordiamo che i giocatori colpiti dal virus in precedenza erano stati Gabbiadini, La Gumina, Thorsby, Ekdal, Bereszynski, Depaoli, Barreto (mai confermato dai blucerchiati) e il medico Baldari. Gli allenamenti per tutti gli altri componenti della rosa dovrebbero procedere regolarmente.