Coronavirus, tutti gli aggiornamenti. Personale sanitario, positivo il 9,4% in Liguria

Dopo la flessione della curva degli ultimi due giorni, torna a salire nella giornata di giovedì 26 marzo il numero di persone positive al coronavirus in Liguria, complice anche il promesso aumento di tamponi.

«Abbiamo 2544 casi in Liguria - ha comunicato il presidente della Regione Giovanni Toti - di cui 1152 ospedalizzati e 154 in terapia intensiva, al domicilio non guariti 873 persone, i clinicamente guariti con doppio test sono 23, i deceduti sono 280, 26 più di mercoledì. In terapia intensiva ci sono 154 persone e in sorveglianza attiva ci sono 2272 persone. I numeri ci dicono che la proporzione dei tamponi arrivati rispetto al numero dei nuovi contagiati (236) è uguale a quella di ieri, segno che il rallentamento della salita della curva comunicata ieri sta continuando. La curva ha ridotto la sua pendenza anche se i contagiati aumentano».

«Il numero dei domiciliati a casa cresce - ha detto Toti - segno che anche la collaborazione con la medicina territoriale comincia a funzionare, capisco che si lamenti da casa la distanza rispetto a tutte le risposte richieste, ma chiedo a tutti comprensione per un momento molto complesso e difficile in cui i sanitari si stanno spendendo in modo incredibile, se qualcuno riceve un’informazione in meno non è per cattiva volontà. Gli ospedalizzati crescono, ma le terapie intensive stanno tenendo, il flusso delle terapie intensive non è cresciuto di moltissimo, segno che si comincia a costruire un percorso virtuoso».

La situazione negli ospedali liguri e i decessi

Tutti gli ospedali liguri stanno fronteggiando l'emergenza potenziando le risorse e ottimizzando reparti e strumentazioni.

San Martino, Galliera e Villa Scassi sono quelli che devono sopportare il carico maggiore, gestendo oltre 400 pazienti con covid-19. I decessi, purtroppo, continuano a salire, soprattutto tra gli anziani: ai 280 comunicati giovedì sera se ne aggiungono altri, 8 solo al San Martino, di persone con età compresa tra i 66 e gli 87 anni, 4 le persone morte all’ospedale di Sanremo, 2 al Sant’Andrea della Spezia, altri tre al San Paolo di Savona.

Rsa nuovo fronte dell'emergenza

Anche le strutture per anziani stanno affrontando una situazione molto complessa. In alcuni casi critica, come in quello di Villa Crovetto, sulle alture di Bogliasco, dove si sono registrati 7 decessi la settimana scorsa e dove il personale sanitario - come in molte altre strutture - si sta di fatto chiudendo dentro per evitare di aumentare i rischi del contagio e per supportare e assistere al meglio gli ospiti.

Nave ospedale: 21 i pazienti a bordo

Sale invece a 21 il numero dei pazienti in "dimissione protetta" a bordo della GNV Spendid, la nave-ospedale attraccata a Ponte Colombo nel porto di Genova. Dopo i primi 11 trasferimenti dagli ospedali dei giorni scorsi, con l’arrivo delle 10 persone di oggi è stata avviata l’operatività della corsia di dritta del reparto, a poppa della nave. Sono in corso i lavori per allestire un nuovo modulo a prua della Splendid.

Le 10 persone giunte oggi a bordo, tutte liguri tranne un cittadino siriano, sono 4 donne e 6 uomini: sono stati trasferiti sulla nave dagli ospedali Galliera (6 persone), Gallino (2 persone), Evangelico di Voltri (1 persona) e Villa Scassi (1 persona).

Inoltre da ieri «è stato portato a bordo anche l’impianto dell’ossigeno: in questo modo - ha spiegato Toti – la nave-ospedale non sarà più solo un luogo per la convalescenza ma consentirà di assistere anche i malati di coronavirus che hanno bisogno di cure a bassa intensità».

Tutti i pazienti a bordo devono continuare il percorso di ricovero sino alla avvenuta negativizzazione del tampone, momento in cui potranno essere dimessi garantendo la sicurezza individuale e della cittadinanza.

Mascherine e dispositivi di protezione

«Sono arrivati giovedì anche molti caschetti che abbiamo acquistato come Regione Liguria - ha continuato Toti - e sono in arrivo altri altri provenienti dalla protezione civile e cominciamo ad avere un’area di media intensità che sfiora l’alta intensità di cura. Quindi per il momento vi è ancora un piccolo polmone di sale di rianimazione: prima si parlava di 900 letti per i malati di Covid, oggi sono 1152 i letti a disposizione, grazie allo sforzo degli ospedali. Un dato molto positivo. E’ arrivato anche un ordine importante dalla Protezione civile nazionale di mascherine Ffp2 e di tute, segno che la catena logistica del commissario Arcuri e di Borrelli sta iniziando a funzionare. E ieri le abbiamo distribuite anche alle Rsa, colpite da alcuni cluster importanti e le stiamo distribuendo anche alle Pubbliche Assistenze e ai farmacisti. Il primo volo ligure di altro materiale arriverà sabato a Malpensa». Il presidente ha ricordato che si è anche svolto un incontro con il mondo del lavoro per poter distribuire mascherine anche a loro a partire da lunedì prossimo e garantire così la sicurezza nei cantieri.

L’assessore alla Sanità Sonia Viale ha invece ricordato che l’arrivo di nuovi dispositivi di protezione individuale in misura dignitosa consentirà alla Regione non solo di distribuirli presso tutte le strutture sanitarie, ma anche ai titolari di farmacie a cui erano stati requisiti per far fronte all’emergenza. «Voglio ringraziare – ha detto l’assessore alla sanità – tutti i farmacisti che si stanno adoperando in questa emergenza e rientrano a pieno titolo nel sistema sanitario».

Toti: «Chiesto al governo di autorizzare i cantieri pubblici»

E proprio per quello che riguarda i cantieri Toti ha sentito il Governo chiedendo informazioni su alcune categorie di aziende, come i cantieri pubblici, che sarebbero escluse dal lavoro ai sensi dell’ultimo dpcm e soprattutto chiedendo di porre rimedio a questo. «Riteniamo che i cantieri sul dissesto e relativi ai lavori di protezione civile contro i flutti e le mareggiate debbano continuare; a questo proposito ho chiesto al governo che richieda al prefetto di Genova di autorizzarli».

«Cercheremo ogni strada per fare in modo che questo avvenga - ha detto Toti - e spero di avere l’appoggio dei sindacati che interloquiscono quotidianamente con noi, in modo da un lato che si garantisca la sicurezza in quei cantieri e dall’altro che non si fermino opere che devono salvare vite umane. Pertanto oggi nei cantieri all’aperto dove si può continuare a lavorare si deve continuare a farlo. Chiedo che a questa mia richiesta si associno anche il mondo del lavoro e dell’impresa, sapendo che intorno a quei cantieri sono morte persone».

Personale sanitario, positivo il 9,4% in Liguria

Passando all'incidenza del contagio sul personale sanitario il presidente della Regione ha spiegato che il numero dei positivi è intorno al 9,4% su un totale di 1170 tamponi effettuti nell’area della città di Genova. Risultano 110 i positivi all’ospedale San Martino dove i sanitari contagiati si attestano sul 5,5% e al 10% circa nella ASL 4, nella ASL 5 e all’ospedale Galliera. In particolare sono 317 i tamponi effettuati al Galliera e i positivi sono 44 pari al 13,8%, e 317 i tamponi effettuati all’ospedale San Martino e i sanitari positivi sono 17 pari al 5,3%, al Gaslini 157 tamponi effettuati e 4 i sanitari positivi pari al 2,5%. Sono ancora in corso al Galliera 214 tamponi e 140 al Gaslini. «Ringrazio ancora i medici lo faccio sempre per il lavoro svolto - ha concluso Toti - sono convinto che siano orgogliosi anche loro, anche se affaticati e in una situazione non facile, dello straordinario lavoro che la sanità sta svolgendo in queste settimane»

Test sierologici personale sanitario, presentato il piano

L'assessore alla Sanità Sonia Viale ha parlato dei test sierologici: «Con il professor Icardi abbiamo presentato il piano che verrà effettuato per il personale sanitario e per gli ospiti delle Rsa. Abbiamo affrontato la presentazione del test ai medici e al personale sanitario del settore pubblico e abbiamo evidenziato la metodologia e ci presentiamo con una progettazione fattibile e concreta. Il test possono essere fatti su un certo numero di persone, anche se il tampone rimane il test che ha l’ultima parola. Si tratta di una risposta auspicata da molti».

In arrivo un milione di mascherine

Anche l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone ha fatto il punto sulla situazione spiegando: «I nostri ragazzi si sono recati nel Modenese a ritirare i caschetti per la respirazione da destinare all’ospedale San Martino. Si continua nell’opera di recupero del materiale per fornire il nostro sistema sanitario regionale. E’ previsto per sabato l’arrivo a Malpensa di un milione di mascherine chirurgiche». L’assessore Giampedrone ha voluto poi ringraziare tutti coloro che sono stati impegnati nell’emergenza della Costa Luminosa attraccata a Savona. «In particolare vorrei ringraziare Costa Crociere che peraltro ha annunciato una ricca donazione di dpi per gli ospedali liguri, ma oltre a Costa anche la Capitaneria di Porto e il dipartimento nazionale per aver svuotato di fatto tutta la nave, a parte 100 persone del personale di bordo che rimarranno per la manutenzione. E’ stata un’ operazione difficile che ci ha visto accompagnare a casa tutte le persone nelle loro nazioni di orgine purtroppo tra i 10 ricoverati della nave si è registrato un decesso».

«Venerdì - ha concluso Giampedrone - ci concentreremo sull’ arrivo di MSC Splendida nel porto di Genova e ci auguriamo che tutto proceda al meglio. Stiamo lavorando su alcune strutture, come la ex scuola delle telecomunicazioni dell’aviazione di Caperana a Chiavari che, grazie all’aurotizzazione arrivata oggi dal capo dipartimento Borrelli, potremo attivare nelle prossime ore. Ulteriori strutture ricettive verranno attivate per dare una possibilità di alloggio al personale sanitario affinché possa dormire la notte non potendo tornare a casa perché lontana o perché non ci sono le condizion di isolamento. Anche per queste strutture chiederemo l’autorizzazione al Dipartimento nazionale».

Gli idranti della Polizia per pulire le strade

Il Sap, Sindacato Autonomo di Polizia, ha comunicato di aver chiesto al Questore di Genova e al Dirigente del VI Reparto Mobile di valutare la possibilità di poter effettuare una pulizia e disinfezione delle strade cittadine con gli idranti in dotazione al VI Reparto Mobile. Operazione che ha già avuto riscontri positivi a Milano e a Napoli.

"Il Questore ha immediatamente recepito la nostra richiesta - ha spiegato il Sap - e ha subito interpellato il Sindaco Bucci il quale, ovviamente, ha apprezzato l’iniziativa dando l’ok. In un momento particolare per Genova, e per tutta la nazione, come Sindacato Autonomo di Polizia stiamo cercando di dare un forte contributo di iniziative sia ai colleghi, ma anche alla Questura e ai cittadini genovesi. La nostra amministrazione e quella del Comune si stanno organizzando affinché, in brevissimo tempo, tale operazione abbia inizio".