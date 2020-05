Affitti, stanziati fondi per gli inquilini in difficoltà

Oggi la Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'edilizia e all'urbanistica della Regione Liguria Marco Scajola, ha deciso lo stanziamento di 1,7 milioni di euro per immettere risorse fresche nel fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli nell'ambito della locazione di immobili privati. Accolta dunque una richiesta, arrivata nei giorni scorsi.

Il finanziamento, in base alle normative nazionali, interessa 23 comuni liguri definiti ad 'Alta Tensione Abitativa', fra i quali i capoluoghi e i comuni che hanno maggiori indici di disagio abitativo ed economico. Le risorse verranno immediatamente liquidate ai Comuni che, a loro volta, li destineranno ai cittadini in difficoltà con il pagamento degli affitti. I cittadini interessati, che hanno perso il lavoro o avuto una riduzione dello stipendio, potranno rivolgersi direttamente ai propri Comuni per avere tutte le informazioni e accedere alle risorse.

Tra i Comuni finanziati cinque si trovano in provincia di Genova: Genova (693.700 euro), Chiavari (47.700 euro), Rapallo (70mila euro), Sestri Levante (37.600 euro), Arenzano (18mila euro); otto in provincia di Imperia: Imperia (100.500 euro), Camporosso (6.900 euro), Diano Marina (9.800 euro), Vallecrosia (16mila euro), Bordighera ( 15mila euro), Taggia (41.800 euro), Ventimiglia (35mila euro), Sanremo (100.900 euro); sei in provincia della Spezia: La Spezia (186.700 euro), Arcola (14 mila euro), Luni (11.500 euro), Santo Stefano di Magra (10.500 euro), Sarzana (23mila euro ), Lerici (19mila euro) e quattro in provincia di Savona: Savona (127mila euro), Albenga (44 mila euro), Cairo Montenotte (18.500 euro), Loano (31.900 euro).

