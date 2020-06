Aeroporto, ripartono i voli Ryanair al Cristoforo Colombo

Dopo Volotea anche Ryanair riprende i collegamenti da e per l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Si riparte oggi, lunedì 22 giugno 2020 con il ripristino del collegamento per Bari come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020. A partire dal 2 luglio sarà poi il turno del collegamento tra il capoluogo ligure e l’aeroporto di Londra Stansted, inizialmente con due voli a settimana per poi passare a quattro voli a settimana dal mese di agosto.

Chiara Ravara di Ryanair ha commentato: «Il collegamento con Bari è disponibile già da oggi, mentre quello con Londra Stansted prenderà il via il 2 luglio. Siamo fieri di poter riprendere i collegamenti per l’estate 2020 e di contribuire alla

ripresa dell’economia e del turismo regionale, permettendo a parenti ed amici di ricongiungersi e a milioni di turisti, nazionali ed internazionali, di scoprire il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro Paese e dell’Europa».

Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova ha invece dichiarato: «Siamo estremamente felici di poter accogliere nuovamente Ryanair e festeggiare la ripartenza dei voli per Bari e Londra Stansted. Proprio Londra sarà la prima città estera a tornare a essere ì collegata con la Liguria. Questi voli rispondono alle necessità di migliaia di viaggiatori, sia in partenza da Genova sia in arrivo nella nostra regione. Con 103mila arrivi e 322mila presenze, nel 2019 il Regno Unito si è confermato come il terzo mercato per numero di turisti stranieri in Liguria. Ringraziamo Ryanair per avere confermato la sua fiducia nel mercato ligure e per la prosecuzione di una partnership ormai ventennale con il nostro aeroporto».