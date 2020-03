Aeroporto Colombo, resta attivo un solo collegamento (da e per Roma)

L’aeroporto di Genova resta aperto (uno dei 17 che il Ministero dei Trasporti ha deciso di tenere aperti in Italia), ma nei giorni dell’emergenza da coronavirus resta un solo volo attivo.

Si tratta del volo Alitalia in partenza da Genova per Roma Fiumicino alle 11.25, quello che arriva nel capoluogo ligure da Fiumicino alle 10.35.

Il volo, a oggi, garantisce la connessione con il resto del mondo soprattutto a chi torna a casa, anche dall'estero, che facendo scalo nella capitale riesce a raggiungere Genova.

Tutti i passeggeri in arrivo e in partenza hanno l'obbligo di motivare le ragioni del loro spostamento e tutti i passeggeri in partenza devono compilare il modulo di autocertificazione, disponibile online e presso i banchi check-in e la biglietteria dell’aeroporto. Il modulo compilato dovrà essere consegnato al personale di Polizia di Frontiera presente ai controlli di sicurezza.A tutti i passeggeri in arrivo viene inoltre rilevata la temperatura corporea.

Volabus sospeso, in servizio solo il Flybus

Amt, intanto, ha annunciato che, preso atto della riduzione del numero di voli presso l’aeroporto di Genova a seguito dell’’emergenza sanitaria, a partire da mercoledì 18 marzo è stato sospeso il servizio Volabus. Il collegamento di Amt per l’aeroporto sarà gestito con il solo servizio Flybus che collega la stazione FS di Sestri Ponente con il Cristoforo Colombo.