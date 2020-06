Via libera agli spostamenti fuori regione, è subito caos in autostrada

Via libera agli spostamenti fuori regione da mercoledì 3 giugno 2020. Giorno che, ufficialmente, chiude l'era del lockdown. Non sono più necessari certificati e test per uscire dai confini liguri e gli spostamenti non sono più legati a motivi sanitari o professionali.

Sul fronte dei trasporti, però, la situazione è già critica soprattutto in autostrada dove rimane una forte concentrazione di cantieri e dove, nella mattinata di mercoledì 3 giugno, un incidente sulla A7 ha reso ancora più difficile gli spostamenti sul nodo genovese con code e rallentamenti anche su A12, A10 e A26.

Meno problematiche sul fronte del trasporto ferroviario. Ricordiamo che da mercoledì 3 giugno nelle stazioni ferroviarie italiane dell'alta velocità diventa obbligatoria la misurazione della temperatura corporea per tutti i passeggeri che si mettono in viaggio sui treni della media e lunga percorrenza, AV e InterCity. Nel caso sia rilevata una temperatura superiore ai 37,5° C non sarà consentito l’accesso a bordo.

Ancora ridotttissimo, infine, il traffico dall'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova.

Ricordiamo che, comunque, rimangono ancora i divieti di assembramenti, l'obbligo di mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e sui mezzi di trasporto in tutta Italia (a Genova anche all'aperto, probabilmente per l'ultima settimana come aveva dichiarato nei giorni scorsi il sindaco Marco Bucci) e poi anche distanziamento sociale e quarantena per chi ha febbre, infezioni respiratorie o comunque temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi.