Guarita dal coronavirus a 102 anni, la storia di Nonna Lina arriva sulla Cnn

Approda anche sull’americana Cnn la storia di Italica “Lina” Grondona, la donna di 102 anni che ha sconfitto il coronavirus.

La sua storia, anticipata dal quotidiano Il Secolo XIX, è stata raccontata anche sul sito della Cnn, dove la dottoressa Vera Sicbaldi, la dottoressa che l’ha curata al San Martino, l’ha definita “una speranza per tutte le persone anziane che stanno affrontando questa pandemia”.

Sabato anche il governatore ligure, Giovanni Toti, ha voluto chiamare “nonna Lina” per congratularsi con lei: «Ho voluto sentirla personalmente al telefono perché è già diventata un simbolo di speranza per tutti noi. E anche un esempio di come tutti vengono curati, a prescindere dall'età. Non ci sono distinzioni. Mi ha ringraziato dicendomi che è stata curata bene e le sue parole sono sicuramente la cosa migliore della giornata che mi hanno dato una forza incredibile».

«La sua storia ha fatto il giro del mondo - ha aggiunto Toti - la chiamano la Highlander. Per noi è semplicemente una grande ligure: forte, tenace, resistente e non a caso spegne le candeline sulla torta Panarello! Forza Lina e grazie, non è un caso il tuo nome, Italica: sei una bella pagina della nostra storia».

A oggi l’età media delle persone morte per coronavirus, in Italia, è di 78 anni, stando ai dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Sanità.