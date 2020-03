Coronavirus, solidarietà digitale: dall'e-learning agli e-book, tutti i servizi gratuiti online offerti dalle aziende

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 estende le zone soggette a restrizioni per le misure di emergenza sanitaria a contrasto della diffusione del Coronavirus a tutto il territorio italiano. Alla luce delle novità il Governo sta dialogando con le aziende, le associazioni, le start-up che hanno risposto all’iniziativa promossa dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per ridefinire i servizi e le soluzioni innovative proposti e le modalità di fruizione.

Imprese e associazioni hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti per migliorare la vita delle persone che in questo momento si vedono costrette a cambiare le loro abitudini permettendo di lavorare da remoto, attraverso connettività rapida e gratuita e l’utilizzo di piattaforme di smart working avanzate, leggere gratuitamente un giornale anche senza andare in edicola o un libro senza andare in libreria sul proprio smartphone o tablet, restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning.

Ecco i servizi ora disponibili sull'apposita sezione del sito del Governo:

Connexia

Di cosa si tratta

Connexia mette a disposizione per due settimane l’uso gratuito della piattaforma di smart working Webex, a tutte le realtà che lo richiederanno. Al termine del periodo non ci sarà alcun obbligo o costo per l'utente

Come aderire

Per attivare il servizio bisogna inviare una richiesta alla mail cloud@connexia.com indicando il nome dell’azienda e nomi, cognomi e indirizzi email delle persone che dovranno schedulare le sessioni

Wind Tre

Di cosa si tratta

Dalla seconda metà di marzo saranno disponibili progressivamente per tutti i clienti mobili voce ricaricabili, 100 Giga gratuiti per 7 giorni. L’iniziativa partirà dai clienti residenti nelle zone individuate dal DPCM dell’8/3 e poi proseguirà verso tutta l’Italia.

Come aderire

Gli utenti delle zone rosse sono stati raggiunti automaticamente. Gli altri interessati verranno informati direttamente con un SMS

Amazon Web Services

Di cosa si tratta

E’ una piattaforma di Cloud computing che offre un pacchetto di crediti per fornire a Pubbliche Amministrazioni, organizzazioni non governative e non profit, startup e imprese, l'accesso a un piano di supporto e a un canale di assistenza.

Come aderire

È possibile inviare le richieste di adesione via mail a awsforitaly@amazon.com

Tim

OFFERTA 1

Di cosa si tratta

GB illimitati da mobile per 1 mese per i tutti i clienti con un bundle dati attivo (attivabile online su TIM Party). Chiamate illimitate da fisso fino a fine Aprile per tutti i clienti che non hanno le chiamate incluse.

Come aderire

I clienti Tim possono attivare l’offerta per il mobile accedendo pagina web dedicata , l’offerta per le chiamate da rete fissa va richiesta telefonando al 187

OFFERTA 2

Di cosa si tratta

Tim offre agevolazioni per gli utenti privati di rete fissa che risiedono in 60 comuni nelle province di Lodi e in 23 in quella di Padova.

Previsti:

la gratuità del traffico voce nazionale verso i numeri fissi e mobili, per il mese di marzo 2020, per coloro che non hanno già un’offerta che include telefonate illimitate;

la fruizione dei contenuti TIMVISION

Come aderire

Gli utenti interessati dall’iniziativa per il traffico voce verranno informati direttamente da TIM.

Per fruire dei contenuti TIMVISION è possibile registrarsi online al servizio, attraverso la connessione wifi di casa da rete fissa

OFFERTA 3

Di cosa si tratta

Per la Pubblica Amministrazione e per le utenze business, TIM rende disponibili, indipendentemente dall’area geografica, 100 Giga gratuiti per 30 giorni a tutte le linee mobili business con bundle dati attivo

Come aderire

Gli utenti interessati verranno informati con un SMS, rispondendo al quale potranno attivare il servizio

Cisco Italia e IBM

Di cosa si tratta

Per aziende e professionisti, disponibile gratuitamente l’accesso a Cisco Webex Meetings: la piattaforma consente il lavoro da remoto, permette di pianificare e partecipare a riunioni, collaborare e condividere documenti e dati. Previsto inoltre, l’affiancamento e il supporto da parte di volontari IBM

Come aderire

Clicca qui per tutte le informazioni

Italia Online

Di cosa si tratta

Per tutti gli italiani, Italia Online rende disponibile gratuitamente per un anno la Libero Mail Pec da 1 giga

Come aderire

Il servizio è attivabile dal 9 al 30 marzo 2020 visitando l’indirizzo web mailpec.libero.it

Weschool

Di cosa si tratta

WeSchool (powered by TIM) è la piattaforma di classe digitale che permette ai docenti, da smartphone, tablet o computer, di portare in modo molto semplice la propria classe online, condividere materiali, creare discussioni, discutere sui contenuti, gestire lavori di gruppo, verifiche e test. E’ inoltre presente un’aula virtuale per fare video streaming a distanza

Come aderire

Consulta la guida per usare gratuitamente la piattaforma. Accedi attraverso Piattaforma web, App Android o App iOS

Gruppo Mondadori

Di cosa si tratta

I cittadini che vivono nelle zone rosse possono accedere gratis alla lettura di un e-book a scelta (tra saggistica, narrativa, varia e libri per ragazzi) del catalogo Mondadori. Il libro scelto potrà essere letto con l’app Kobo Books, disponibile gratuitamente per smartphone, tablet e pc

Come aderire

Stiamo aggiornando le modalità di accesso in conformità al DPCM dell'8 marzo 2020, torneremo presto online

La Stampa

Di cosa si tratta

Gratuito per tre mesi l’abbonamento a La Stampa. Il servizio è disponibile per chi risiede nelle zone rosse

Come aderire

Stiamo aggiornando le modalità di accesso in conformità al DPCM dell'8 marzo 2020, torneremo presto online

La Repubblica

Di cosa si tratta

Gratuito per tre mesi l’abbonamento a la Repubblica. Il servizio è disponibile per chi risiede nelle zone rosse

Come aderire

Stiamo aggiornando le modalità di accesso in conformità al DPCM dell'8 marzo 2020, torneremo presto online