Solidarietà ai tempi del coronavirus: si moltiplicano le raccolte fondi per ospedali e personale medico

Genova riscopre la sua proverbiale solidarietà ai tempi del coronavirus: i genovesi - da sempre di animo generoso come dimostrano tutte le difficoltà che il capoluogo ha dovuto affrontare negli ultimi tempi - stanno organizzando diverse raccolte fondi online da destinare ai vari ospedali, al personale medico e alle pubbliche assistenze.

Ecco le principali (articolo in costante aggiornamento):

Regione Liguria ha aperto un conto corrente per sostenere gli ospedali: le somme raccolte saranno donate esclusivamente alle finalità sanitarie di contenimento del Covid-19. Come donare

Coronavirus, che l'inse? Il quotidiano "Il Nerviese" ha lanciato un crowdfunding per supportare il reparto Malattie Infettive del San Martino. Come donare

Raccolta fondi per l'ospedale Evangelico di Voltri. Il Civ Arenzano ha deciso di organizzare una raccolta per creare nuovi posti letto nel reparto di terapia intensiva di Voltri necessari ad effettuare l'emergenza sanitaria. Come donare

Raccolta fondi per l'ospedale Galliera. Come da accordi con il team di comunicazione dell'ospedale, l'intero ricavato sarà devoluto al Galliera per sostenere istituzioni, medici e infermieri. Come donare

Raccolta fondi per la Croce Rossa di Genova. La Croce Rossa Italiana Comitato di Genova organizza questa raccolta per dotarsi di materiale sanitario in questo momento difficile. Come donare

Raccolta fondi per l'acquisto di mascherine. Alessandro Biasoli ha organizzato una raccolta fondi su GoFundMe per acquistare mascherine FFP2 per gli ospedali Villa Scassi, San Martino, Ospedale Galliera e Ospedale Evangelico. Come donare

