Un dolcetto per combattere le paure: a Genova i "coronavirus al caffé"

Cupolette bianche con “spuntoni” rossi sistemate su un biscotto: per affrontare timori, ansie e paure legate all’epidemia di coronavirus, in Liguria si tenta di sdrammatizzare riproducendo in chiave dolce il temutissimo e famigerato virus proveniente dalla Cina. E così, nelle alzatine del bar pasticceria Mangini hanno fatto la loro comparsa i “coronavirus al caffé”, dolcetti che i clienti sembrano avere apprezzato.

I pasticcini, un cuore di crema al caffè coperto da cioccolato bianco e gocce di zucchero rosso, hanno fatto la loro comparsa mercoledì pomeriggio e sono stati subito immortalati: venduti a 1,50 euro, è il modo che i pasticceri dello storico bar di piazza Corvetto hanno trovato per cercare di sdrammatizzare su un tema che in certi casi ha scatenato vere e proprie psicosi.

Un’idea che i clienti hanno premiato, visto che a fine giornata il vassoio era ormai vuoto e i sorrisi, nell’assaggiarlo, sono stati tanti.