Coronavirus: l'ironia dei genovesi per combattere la paura, tra meme, vignette e messaggi virali

Se da una parte si può assistere a scene di isteria collettiva - come i supermercati svuotati e le farmacie prese d'assalto - dall'altra i genovesi sfoderano la propria proverbiale ironia per sopravvivere alla psicosi da coronavirus. E tra vignette, meme, video e messaggi virali, basta una risata per far passare la paura e per.

Meme e immagini per sdrammatizzare si trovano in abbondanza sul gruppo Facebook Genowa (da cui è tratta anche l'immagine qui sopra), tra cui anche un titolo di GenovaToday scherzosamente modificato, in cui viene menzionata la biosfera di Renzo Piano per isolare in quarantena i casi sospetti. E poi c'è Albenga, che viene considerata a metà strada tra Raccoon City (città della celebre saga di videogame basata su un'epidemia zombie, "Resident Evil") e Silent Hill, e gli Erzelli come posto sicuro (inaccessibile) in cui rifugiarsi per sfuggire al contagio. E poi via XX Settembre, vuota per la psicosi, ma che tanto era vuota anche prima.

Si sdrammatizza anche nei locali, con i pasticcini a forma di coronavirus del bar Mangini, in centro. Le cupolette con "spuntoni" che ricordano la forma del virus non sono altro che un cuore di caffè (e nel frattempo sono stati sperimentati altri gusti) coperto da cioccolato bianco e gocce di zucchero rosso i clienti hanno apprezzato. Un'idea che i cittadini hanno premiato, nell'ottica di affrontare timori, ansie e paure con una risata.

Anche Andrea Di Marco affronta l'emergenza con uno spassoso video in cui il comico - impersonando il leader del Movimento Estremista Ligure - ricorda le regole di autoprotezione: «Tra le indicazioni date per non aumentare i contagi ci sono quelle di non avere relazioni con persone sconosciute, non avvicinarsi più di tanto, non stringersi la mano, e non frequentare posti affollati dove si fa allegria, intrattenimento. Praticamente la vita di un ligure sempre!»

Sta facendo invece il giro dei gruppi Whatsapp un testo della "Libbera Repubblica da Foxe" - rigorosamente in genovese, e tutte da ridere - con le misure per sfuggire al contagio, che ha iniziato a girare domenica 23 febbraio, contemporaneamente all'ordinanza di Regione Liguria: