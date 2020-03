Coronavirus, le farmacie di Genova si organizzano per le consegne a domicilio

Con il coronavirus non ci si dovrebbe spostare di casa se non per esigenze lavorative o per motivi di urgenza. Molti negozi, per sopravvivere in questo periodo di difficoltà, si stanno organizzando per proporre consegne a domicilio dei loro prodotti, e così stanno facendo anche le farmacie.

A Genova la farmacia Pescetto di via Balbi offre un servizio gratuito di consegna medicinali nel centro città, per una spesa minima di 20 euro. Il servizio è attivo da lunedì a venerdì. Per ordini entro le ore 13, la consegna è prevista in giornata. Gli ordini che arriveranno oltre le 13, invece, saranno consegnati il giorno successivo. La consegna si può prenotare al numero 010 261609. La farmacia è comunque aperta 24 ore su 24, sabato, domenica e festivi inclusi.

Anche la farmacia Orientale in zona San Fruttuoso offre un servizio di consegna a domicilio "green" con gli ecobiker. La consegna è gratuita per ordini superiori a 30 euro (in alternativa 5 euro per spese inferiori). Contatti: 010.505852 o su WhatsApp al numero 366.2143458. Per farmaci con obbligo di prescrisione l'ecobiker può passare a ritirare le ricette a domicilio.

In piazza Tommaso, anche la farmacia Sociale effettua servizio a domicilio.

In queste ore sui social sta invece girando una locandina di Federfarma con un numero verde da chiamare per essere messi in contatto con la farmacia che effettua servizio a domicilio più vicina: in realtà sul sito ufficiale di Federfarma è specificato che il servizio al momento non è attivo in provincia di Genova.