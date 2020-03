"Io resto a casa e disegno la Samp": il contest per i piccoli tifosi blucerchiati

Anche la Sampdoria si è unita al'invito a "Stare a casa" per far fronte all'emergenza coronavirus. La società blucerchiata ha lanciato un contest rivolto a tutti i bambini che, in questi giorni così difficili, si trovano a casa insieme ai propri genitori.

«Dare sfogo alla propria creatività e impegnare il tempo in un’attività piacevole - spiega la Samp in una nota - senza perdere il contatto con i colori che ci fanno battere il cuore. In questo momento di difficoltà per il nostro Paese, in cui restare a casa risulta fondamentale per arginare il contagio da Covid-19, la Sampdoria vuole in qualche modo continuare ad essere presente nelle vite dei suoi tifosi, i più piccoli in particolare. Come? Invitandoli a disegnare».

«La nostra proposta - continua la Samp - riguarda infatti tutte le bambine e i bambini sampdoriani impossibilitati a frequentare le scuole e gli stadi, a cui chiediamo di far viaggiare la fantasia e rappresentare artisticamente che cosa la Samp rappresenti per loro. Pastelli, pennarelli, matite colorate, tempere, acquerelli: le tecniche sono assolutamente libere e le possibilità illimitate. L’unico filo conduttore, ovviamente, deve essere il blucerchiato. Una volta terminate, le creazioni possono essere inviate all’indirizzo e-mail comunicazione@sampdoria.it (specificando nome ed età dell’autrice o dell’autore): i disegni più belli, simpatici e originali saranno in seguito pubblicati sui social ufficiali del club».