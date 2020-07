Cornigliano, conclusa la posa della passerella pedonale sopra la Guido Rossa

Si è concluso nella notte tra lunedì e martedì l’intervento di posa della passerella pedonale di piazza Savio che consentirà di “scavalcare” a piedi la rampa di accesso alla Guido Rossa.

L’ultima campata, lunga circa 15 metri, unisce le due rampe già montate in precedenza. L’apertura ai pedoni è prevista entro il mese di agosto, e consentirà a chi usa la stazione di Cornigliano di non dover attendere il semaforo verde per l’attraversamento della strada, collegando direttamente il capolinea dei bus con la stazione. Non verrà inoltre più interrotto l’afflusso dei veicoli provenienti da ponente all’imbocco della Guido Rossa, eliminando di conseguenza il semaforo e rendendo il traffico più scorrevole.

Proseguono intanto i lavori di riqualificazione di via Cornigliano che, una volta terminati, cambieranno look alla strada con un marciapiede ampio e centrale, parcheggi e un doppio viale alberato. Un opera di riqualificazione che ha un costo complessivo di 5 milioni e 188 mila euro. Al completamento dei lavori manca ancora un anno circa.