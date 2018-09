Iniziativa "carta, nastri e solidarietà", ricerca coordinatori banchetto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Natale 2018: cercasi coordinatori banchetto per iniziativa “pacchetti solidali” COOPI – Cooperazione Internazionale, organizzazione umanitaria italiana attiva da oltre 50 anni nei Paesi del Sud del Mondo, cerca coordinatori banchetto per l’iniziativa di raccolta fondi “Carta, Nastri e Solidarietà” che prevede il confezionamento di regali per la clientela dietro donazione libera. L’iniziativa si svolgerà all’interno di punti vendita di diverse catene commerciali durante il periodo pre-natalizio. COOPI sarà presente su tutto il territorio nazionale in più di 100 punti vendita nelle principali città di: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto.

Il coordinatore si occuperà delle seguenti attività: gestire i rapporti con la sede COOPI e con i responsabili del punto vendita presenziare il banchetto per tutto il periodo dell’iniziativa raccogliere donazioni libere confezionare i pacchetti ai clienti ricercare volontari a supporto del proprio banchetto coordinare i volontari provvedere all’allestimento del banchetto con il materiale COOPI gestire rapporti con il direttore del punto vendita supervisionare i turni per garantire sempre una presenza al banchetto gestire la raccolta fondi e inviarla alla sede COOPI Il coordinatore darà la sua disponibilità da inizio dicembre fino al termine dell’iniziativa. Il periodo di attività ai banchetti all’interno dei punti vendita è dal 1 al 24 dicembre 2018 (inclusi i week - end e il 24 dicembre).

Orari e giornate saranno specificate per ogni città e punto vendita. Tipologia contratto: contratto di prestazione occasionale per tutta la durata dell’iniziativa. Per candidarsi: Inviare la propria candidatura tramite il sito www.volontaricoopi.org Per maggiori info: Marta Pavanello Tel. 02 3085057 email: volontari@coopi.org

Gallery