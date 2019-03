Il premier Conte torna a Genova alla vigilia dell'esplosione della pila 8

C’è anche il premier Giuseppe Conte tra gli ospiti della nona edizione del Festival Limes, in programma a Palazzo Ducale dall’8 al 10 marzo.

Il presidente del Consiglio sarà a Genova venerdì, giorno dell’inaugurazione del festival, per una conversazione con il direttore Lucio Caracciolo dal titolo “Il mondo visto dall’Italia”: appuntamento alle 18 per un confronto che durerà circa un’ora e che precede uno dei momenti più importanti degli ultimi mesi per la città, e cioè la prima esplosione nell’ambito della demolizione del ponte Morandi.

La detonazione vera e propria della pila 8 è prevista per la mattina di sabato 9 marzo, tra le 10.50 e le 11.15. Il premier non sarà presente, come invece è accaduto per lo smontaggio della prima trave del troncone ovest, ma la decisione di accettare l’invito al Festival di Limes - che, lo ricordiamo, si occupa di geopolitica, economia e società come la rivista da cui prende il nome, e che quest’anno ha come sottotitolo “Una strategia per l’Italia - non pare casuale.