Antincendio: la Regione consegna gli attestati ai volontari

Sabato mattina in Sala Trasparenza della Regione Liguria, l’assessore all’Antincendio boschivo, Stefano Mai, ha consegnato ai Volontari antincendio gli attestati di partecipazione al Corso per addetti alla Sala operativa provinciale antincendio boschivo e alla Sala operativa unificata permanente.

Erano presenti alla cerimonia anche Grazia La Fauci, Capo di Gabinetto Prefettura di Genova, Claudio Manzella, Direttore Regionale Liguria del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Gianfilippo Micillo, in rappresentanza della Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

«Con la giornata di oggi confermiamo il nostro impegno nelle attività di antincendio – ha precisato l’assessore Mai -. Si tratta di un settore strategico. Con l’incontro di oggi abbiamo ripercorso quanto fatto quest’anno, con molte novità e tanti progetti aperti. Un anno in cui ai volontari abbiamo garantito un finanziamento di 208mila euro. A loro e anche ai Vigili del fuoco va il mio ringraziamento perché dopo l’abolizione del Corpo forestale ci siamo impegnati su tutti i fronti per rafforzare sempre più il sistema regionale AIB, una squadra coesa, capace ed efficace, impegnata per la salvaguardia del nostro territorio, dei nostri boschi e dell'incolumità delle persone».

A ricevere gli attestati: Adolfo Eugenio, Arrigoni Lorenzo, Bardi Alessandro, Benelli Gervasio, Billia Matteo, Bucafurri Giuseppe, Calzia Gianfranco, Campagna Enzo, Canuti Franco, Cerri Alessandra, Chiappa Gilberto, Delfino Piero, Demarchi Aurelio, Di Modica Andrea, Ferrari Fabio, Garaventa Danilo, Leonardi Ilario, Mangini Andrea, Mansi Maurizio, Maranca Valter, Mariotti Angelo, Mordeglia Marzo, Naldoni Fabio, Piastra Matteo, Rovera Roberto, Scaletti Claudio, Subrero Valerio, Suffia Mauro, Torello Stefano.