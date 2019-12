Polizia Locale, nuovo concorso per 55 assunzioni a tempo indeterminato

Nuove assunzioni nella Polizia Locale di Genova. Il Comune ha pubblicato un bando di concorso per la selezione a tempo pieno e indeterminato di 55 funzionari di Polizia Locale. Lavoratori che, nell'ambito delle competenze e delle funzioni attribuite alla Municipale, svolgano attività di tipo gestionale, con assunzione di responsabilità professionale nella programmazione, gestione e sviluppo dei servizi di Polizia locale e di sicurezza urbana e delle risorse assegnate. L'attività svolta, si legge nel bando, può prevedere la direzione di unità operative, il coordinamento di altri lavoratori, con responsabilità, ma anche l'attuazione di piani d'intervento in situazioni di criticità.

Requisiti concorso Polizia Locale

Ai requisiti generali come cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, nessuna condanna penale e posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare (per i nati entro il 31 dicembre 1985) si aggiungono quelli specifici: diploma di laurea in Scienze Politiche, Giurisprudenza o Economia e Commercio, patente B senza limitazioni ad eccezione del codice 01 (obbligo di lenti), ma solo se compatibile con acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10, con almeno 7/10 nell’occhio peggiore (raggiungibile anche con correzione); visus naturale uguale o superiore a complessivi 7/10, con almeno 2/10 nell’occhio peggiore, normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo e funzione uditiva normale, senza ausilio di protesi, con percezione voce conversazione a non meno di 8 metri, con non meno di 2 metri per l’orecchio peggiore. Bisogna infine essere in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il porto d’armi.

Date concorso Polizia Locale

Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere redatte esclusivamente per via telematica collegandosi alla pagina web indicata nel sito internet del Comune di Genova e disponibile a questo link entro le ore 24 di giovedì 9 gennaio 2020. Non sono ammesse altre forme di produzione e invio della domanda di ammissione. Il bando completo è disponibile a questo link. La prova preselettiva si terrà il 20 gennaio 2020 e la prova di efficienza fisica il 24 gennaio. Il 31 gennaio, infine, le due prove scritte.

Concorso Polizia Locale: come funziona?

Prevista una preselezione (un questionario a risposta multipla avente ad oggetto le materie indicate come programma delle prove scritte e orali) dalla quale saranno selezionati i 200 candidati ammessi alla prova di efficienza fisica che comprende una prova fisica con corsa sui 1000 metri (tempo massimo 5' 30'' per gli uomini e 6' 30'' per le donne), salto in alto (misura minima 1,10 metri per gli uomini e 1 metro per le donne) e piegamenti sulle braccia (15 per gli uomini e 7 per le donne). Chi passerà queste prove sarà quindi ammesso alle prove scritte (che sono due), successivamente ci sarà anche la prova orale. Saranno assunti i 55 migliori candidati.