Genova aderisce alla rete dei Comuni liguri orientati alla famiglia

Nei giorni scorsi la Giunta comunale, su proposta dell'assessore Francesca Fassio, ha adottato una delibera per l'adesione all'accordo sperimentale dei comuni liguri orientati alla famiglia proposto dal Forum Ligure delle associazioni familiari. Referente del Forum sarà Simonetta Saveri nella sua qualità di responsabile dell'Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova.

L'Agenzia della Famiglia, che si occupa di valorizzare la famiglia come risorsa, ha già promosso, in sintonia con il Comune di Genova, numerose iniziative tra cui: gli Stati generali dell'educazione, lo studio sul fattore famiglia, Baby Kit per i nati 2019, percorso primi mille giorni, Educazione civica e scuole, Politiche familiari aziendali, diffusione del metodo di auto mutuo aiuto e tanti eventi cittadini per famiglie.

Tra le azioni previste nel progetto: