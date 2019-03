Imperia la città con il clima migliore, Genova fra le più calde

In occasione del trentesimo anniversario della 'Qualità della vita', la classifica annuale sulle province italiane in cui si vive meglio, Il Sole 24 Ore ha pubblicato anche la prima di una serie di tappe di avvicinamento alla classifica di fine anno, mettendo per la prima volta a confronto le performance climatiche delle 107 città capoluogo di provincia in Italia.

Sul podio del clima migliore in Italia ci sono Imperia, Catania e Pescara, con sei città del Sud e delle Isole nella top ten. Pianura Padana agli ultimi posti con Pavia, Vercelli, Novara e Lodi. Genova si trova al 18esimo posto.

Il risultato è un indice del benessere climatico che fotografa il territorio attraverso 10 indicatori, ciascuno dei quali analizza l'andamento di un particolare fenomeno meteorologico città per città: ore di sole, ondate di calore, umidità relativa, raffiche di vento, brezza estiva, giorni freddi, piogge e nebbia sono alcuni degli eventi indagati per raccontare il gradimento del clima da parte della popolazione. La top ten della classifica per il tempo più mite, accanto a Catania e Pescara, vede la presenza di altre sei città del sud e delle isole: Bari, Crotone, Barletta Andria Trani, Cosenza e Siracusa.

Nella classifica per le ore di sole al giorno primeggia Siracusa, seguita da Agrigento e Catania. Genova è 59esima davanti a La Spezia. Nella graduatoria per i giorni annui con temperatura percepita superiore o uguale a 30 gradi Genova è quinta, seguita da Savona e Imperia.