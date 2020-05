Addio all’infettivologo Claudio Viscoli, oggi i funerali

È morto a Genova a 70 anni l’infettivologo Claudio Viscoli, per anni direttore della clinica Malattie Infettive dell’ospedale San Martino ed esperto riconosciuto a livello mondiale.

Viscoli, originario di Alessandria, viveva ormai nel capoluogo ligure e da tempo era malato. Dal 2005 professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Genova, in passato si è occupato anche di malattie infettive nei bambini lavorando all’ospedale pediatrico Gaslini. Nel 2018 a Madrid aveva ricevuto l’Excellency Award per la carriera dalla Società europea di Microbiologia e malattie infettive.

I funerali di Viscoli, che lascia una figlia, due nipotini e una sorella, sono fissati per le 11.30 di martedì nella chiesa dell’ospedale San Martino. A ricordarlo anche Matteo Bassetti, attuale direttore della Clinica Malattie Infettive, che lo ha definito “suo maestro e suo mentore”.

«Un maestro di altri tempi. Tutto d’un pezzo con quel suo fare molto anglosassone, rigido nei metodi e rigoroso negli insegnamenti e nella ricerca clinica, ma anche timido e, per chi lo conosceva più a fondo, accondiscendente e comprensivo - ha scritto Bassetti su Facebook -Aveva fondato insieme ad altri giganti dell’infettivologia, la società italiana di terapia antiinfettiva (SITA), di cui è stato straordinario motore per molti anni, prima come Segretario-Tesoriere, poi come super presidente ed infine come presidente onorario. A lui va il merito di avere reso questa che era una piccola Società scientifica, una grande realtà a respiro nazionale e internazionale. Noi soci non smetteremo mai di ringraziarlo abbastanza per il suo encomiabile e duraturo impegno. Io ho raccolto da lui il testimone della direzione della Clinica Malattie Infettive dell’Università di Genova e porterò sempre con me i suoi insegnamenti ed i suoi principi».