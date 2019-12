Qualità della vita: Genova migliora, ma pesa l'elevato tasso di mortalità

Per il secondo anno consecutivo, Milano è risultata la città dove la qualità della vita è più alta. Il capoluogo lombardo si conferma in testa alla classifica del Sole 24 Ore 2019, un'edizione extra large con 90 indicatori che celebra il trentesimo anniversario dell'indagine che fotografa il benessere nelle province italiane.

Rispetto allo scorso anno Genova ha guadagnato 11 posizioni, salendo dal 56esimo al 45esimo posto. Subito dietro il capoluogo lombardo, nella classifica generale 2019, si confermano le piccole località dell'arco alpino che fin dalle prime edizioni hanno popolato i vertici della classifica: Bolzano, Trento e Aosta.

La classifica generale è una sintesi dei punteggi riportati dalle diverse province in specifici settori: due aspetti penalizzano in particolare Genova, ovvero 'demografia e società' (105esima su 107 province) e 'giustizia e sicurezza' (95esima); bene invece 'affari e lavoro' (decima), 'ambiente e servizi' (undicesima) e 'cultura e tempo libero' (tredicesima).

A loro volta i settori sopra riportati sono composti da vari indicatori. Dando uno sguardo a quelli relativi a 'demografia e società', saltano agli occhi il 102esimo posto per tasso di mortalità, il 106esimo per mortalità per tumore o il 105esimo posto nell'indice di dipendenza degli anziani e il 103esimo per quanto riguarda l'indice di vecchiaia.

È possibile inoltre fare un confronto con l'andamento delle singole province nell'arco degli ultimi 30 anni. Genova è salita dalla posizione 74 alla 45 dal 1990 al 2019 nella classifica generale. In trent'anni il miglior piazzamento è stato il 19esimo posto, registrato nel 1994 e nel 2009. Il peggior risultato nel 1997 quando è arrivata 59esima.