'Ciao Genova', Milano prima per qualità della vita

Dopo un'estate scandita dal tormentone 'ciao Milano', per il capoluogo lombardo è arrivato il momento della rivincita. Mentre Genova si piazza 56esima, perdendo otto posizioni, Milano vince la ventinovesima edizione della Qualità della vita del Sole 24 Ore. La provincia si piazza ben sette volte su 42 nei primi tre posti per le performance conseguite negli indicatori del benessere e conquista così lo scettro di provincia più vivibile d'Italia, dopo averlo sfiorato per quattro volte, fermandosi al secondo posto nel 2003 e 2004 e poi nel 2015 e nel 2016.

Come ogni anno l'indagine del Sole 24 Ore scatta una fotografia delle città italiane, scegliendo di inquadrare la questione della vivibilità urbana tramite 42 parametri per ciascuna provincia (107 in tutto), suddivisi in sei macro aree tematiche (Ricchezza e consumi, Affari e lavoro, Ambiente e servizi, Giustizia e sicurezza, Demografia e società, Cultura e tempo libero), riferiti all'ultimo anno appena trascorso.

Genova precede di poco La Spezia, che si piazza 61esima; Imperia si piazza al 69esimo posto, mentre Savona occupa la 51esima posizione, prima delle liguri. Savona e Imperia salgono in classifica (la prima guadagna sette posizioni, la seconda una), mentre Genova e La Spezia vanno giù, rispettivamente di otto e dieci posizioni.

Milano svetta negli indicatori reddituali, di lavoro e per i servizi. Al primo posto per depositi in banca pro capite, celebra un buon tasso di occupazione e vince l'iCityrate 2018 come migliore smart city. Anche la cultura sale sul podio, con la spesa media dei milanesi al botteghino. Tra i punti deboli la sicurezza (scippi, borseggi e rapine) e l'indice di litigiosità nei tribunali. Al secondo ed al terzo posto si piazzano Bolzano, in risalita dalla quarta posizione del 2017, e Aosta, in discesa di una posizione dallo scorso anno.