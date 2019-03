Acquisto online di vino e birra, Genova seconda città d'Italia

I genovesi sono tra i più attivi in Italia nell'acquisto online di bevande alcoliche, soprattutto vino e birra. Lo rivela una ricerca effettuata da una piattaforma per la spesa online, che ha stilato una classifica delle città italiane in cui Genova si piazza sul secondo gradino del podio, seconda solo a Como. Podio completato da un'altra città ligure, Savona, a confermare un trend regionale.

Nella provincia di Genova, sempre secondo questi dati, la spesa online è un’abitudine ben consolidata, ma il secondo posto (relativo ai dati del mese di febbraio) è una novità per la nostra città. I genovesi, come detto, sono secondi solo ai comaschi in tutta Italia per l'acquisto di vino e birra, con una percentuale dell’6% della spesa totale in questa categoria nel nostro Paese; li seguono, sul podio, i cittadini di Savona con il 5%. In particolare, i prodotti più acquistati in assoluto sono stati i vini, seguiti dalle birre e, poi, dai superalcolici e dalle bevande per gli aperitivi. Nella top ten anche Mantova, Verona, Modena, Pesaro Urbino, Torino, Monza Brianza e Varese (fonte: "Supermercato24").