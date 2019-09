Cinghiali in via XX Settembre, la foto (e la satira) diventano virali

Primo lunedì di settembre, tempo di rientri in città dopo le ferie. Anche per il gruppetto di cinghiali che è stato avvistato all’alba nella centralissima via XX Settembre, mentre procedeva in fila ordinata in mezzo alla strada in direzione De Ferrari.

Gli avvistamenti di cinghiali a Genova, si sa, sono ormai diventati ordinaria amministrazione. E però, i 6 esemplari immortalati nella via dello shopping cittadino hanno inevitabilmente suscitato stupore, divertimento e anche preoccupazione all’idea che gli ungulati possano spingersi dalle alture così tanto in centro città: presenze abituali in quartieri collinari come Castelletto e Apparizione, frequenti anche a Oregina e San Fruttuoso alta, mai erano stati visti e immortalati in via XX Settembre.

La foto è finita anche sull’ormai popolare pagina Facebook satirica “Cinghiali per la libertà”, che ha ironizzato in rima sul rientro dei vacanzieri: ecco la poesia, diventata virale.

Non capiamo lo stupore

nè perché facciam scalpore,

come tanti pendolari

sono questi giorni amari:

è finito, infatti, agosto

ferie fatte, tutto a posto,

ma ora torna il sacrificio

di tornare al nostro ufficio.

Non è semplice il rientro

per chi deve andare in centro:

Trenitalia è un grande azzardo

quasi certo è il suo ritardo,

molto spesso il treno è rotto

e perdiamo anche il Diciotto.

Ed allora, come vedi,

preferiamo andare a piedi,

per i nostri spostamenti

che attraversano via Venti.

Siam cinghiali,

siamo urbani,

siam cinghiali, liberali.