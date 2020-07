Continuano le scorribande dei cinghiali nel quartiere di Begato, attirati dai cassonetti dei rifiuti. Il video è stato girato in serata dalla finestra di un palazzo e mostra la famiglia di cinghiali in via Linneo.

"Come spesso accade negli ultimi mesi i cinghiali rovistano tra i sacchetti della spazzatura rovesciando i rifiuti anche sui marciapiedi - ha raccontato una residente della zona - ultimamente sono sempre più numerosi e si trovano a spasso sui marciapiedi sia di giorno che di notte".