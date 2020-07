San Fruttuoso, clochard morso da un cinghiale finisce in ospedale

Un clochard di 60 anni è stato morso da un cinghiale lunedì sera in piazza Martinez, a San Fruttuoso.

L’uomo, stando a quando riferito da alcuni testimoni, aveva in mano un sacchetto con del cibo che ha evidentemente attirato l’animale, che prima lo ha morso e poi lo ha inseguito. Il 60enne è stato soccorso da un’ambulanza, che lo ha accompagnato al Galliera per la medicazione.

L’episodio ha rinfocolato la polemica sulla presenza dei cinghiali in città - a Quezzi e a San Fruttuoso, in particolare, sono ormai presenze fisse - e sui danni che possono provocare. Non solo agli oggetti - qualche settimana fa un gruppo di cinghiali ha scaraventato un bidone della spazzatura contro le auto parcheggiate proprio a Quezzi - ma anche alle persone, come nel caso del fattorino cui hanno rubato la pizza a San Fruttuoso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Proteste anche per chi, credendo di fare il bene degli animali, li nutre con pezzi di pane o resti di cibo, attirandoli sempre più in città e spingendoli a familiarizzare con l’uomo.