Cimento da record a Riva Trigoso: in 328 al tuffo fuori stagione

Sono stati oltre 320 i temerari che hanno sfidato il mare di dicembre per il primo cimento della stagione invernale 2019-2020.

L’appuntamento era per Santo Stefano sulla spiaggia di Riva Trigoso, un classico natalizio che quest’anno ha attirato più partecipanti del solito - 328 - anche alla luce delle temperature e del sole che hanno allietato la Liguria in queste feste natalizie.

Poco meno di 16 gradi la temperatura in mare (15,8 gradi), 10 quella esterna, 91 anni la bagnante più matura (Elena Gherharad), appena 4 quello più giovane, il piccolo Francesco, di Genova. Il cimento è stato organizzato, come ogni anno, dall’ associazione del Bagnun, che ha rivolto parole di solidarietà alla città di Alassio per le mareggiate che hanno divorato la spiaggia e che hanno impedito che si celebrasse quest’anno il tradizionale tuffo fuori stagione.