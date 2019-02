Cicogna Sprint: un giro in elicottero per i bambini nati prematuri al Gaslini

Il 6 febbraio 2019, in occasione del venticinquesimo aniversario del Trasporto Neonatale, l’associazione Cicogna Sprint Onlus insieme al Reparto di Patologia Neonatale dell’Istituto Gaslini, darà la possibilità ad alcuni bambini nati prematuri (ma ormai cresciuti) di poter fare un breve giro con l’elicottero.

L'evento è reso possibile grazie al Corpo dei Vigili del fuoco che metterà a disposizione uno dei mezzi utilizzato per il Trasporto Neonatale.

«Come associazione di riferimento in Liguria per la prematurità - spiegano i vertici dell'associazione - siamo lieti di festeggiare questa giornata e ricordare che quando si vede in cielo volare un elicottero rosso, potrebbe essere un bambino nato "troppo presto" che arriva al Gaslini».

La Cicogna Sprint Onlus è un'associazione di genitori di bambini nati prematuri o con patologie alla nascita: fornisce assistenza psicologica alle famiglie dei bambini ricoverati e dona macchinari per il reparto di Patologia Neonatale dell’Istituto Gaslini.

Lo scorso dicembre ha consegnato al reparto la seconda incubatrice Baby Leo e sta raccogliendo fondi per ampliare il progetto affinché la zona dedicata alle cure intensive sia costituita solo da incubatrici con altissime prestazioni.