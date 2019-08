I "Ferragnez" festeggiano un anno di matrimonio a Portofino

Anche Chiara Ferragni e Fedez stregati da Portofino: nella settimana in cui festeggiano il primo anniversario di matrimonio, i Ferragnez sono stati avvistati in Piazzetta e poi all’hotel Belmond Splendido, dove hanno posato per una romantica foto subito condivisa su Instagram.

La biondissima influencer, fresca del successo ottenuto con la proiezione del documentario sulla sua carriera al Festival del Cinema di Venezia, ha ricordato ai 17,2 milioni di follower le tappe della sua storia d’amore con il rapper dal corpo tatuato e la capigliatura biondo platino: “Un anno come marito e moglie, tre insieme, e un bellissimo bambino”. Il bimbo in questione è il piccolo Leone, poco più di un anno anche lui, di cui nelle foto non c’è però traccia.

Anche Fedez, dal canto suo, ha voluto condividere sui social l’inizio dei festeggiamenti per l’anniversario del matrimonio celebrato lo scorso 1 settembre a Noto, in Sicilia: «Tu sei la mia Sandra e io il tuo Raimondo», ha scritto il rapper a corredo di un’altra versione dello scatto già postato da Ferragni, un romantico bacio e un ritratto seduti al tavolino del terrazzo da cui si gode di una vista mozzafiato sul borgo.