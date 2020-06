Chiara Ferragni alle Cinque Terre diventa "testimonial" delle bellezze della Liguria

Una gita in barca ad ammirare le bellezze della Liguria dal mare, un aperitivo in terrazza alle Cinque Terre, un bacio romantico davanti al panorama di Manarola: se la Regione cercava una testimonial che pubblicizzasse le bellezze locali non avrebbe potuto chiedere di meglio di Chiara Ferragni.

La bionda influencer, in questi giorni in “tour” per l’Italia, ha infatti scelto di fare la prima tappa proprio in Liguria, alle Cinque Terre, e ha voluto condividere la sua scelta con gli oltre 20 milioni di follower. Nel weekend lungo in cui sono rimasti in Liguria, Ferragni e il marito Fedez non si sono fatti mancare nulla: giri in barca (accompagnati dalle sorelle di Ferragni) nel Golfo dei Poeti, brindisi davanti al tramonto, persino una sfida di pesto al mortaio.

I post su Instagram, e le storie, sono stati visti da milioni di persone, e non stupisce che nel giro di poco tempo i luoghi scelti dai “Ferragnez” per pernottare e mangiare alle Cinque Terre siano stati presi d’assalto. Una pubblicità talmente positiva che persino il presidente della Liguria, Giovanni Toti, ha voluto ringraziare Ferragni, condividendo una sua foto a Manarola su Facebook: «20 milioni di persone hanno ammirato la Liguria e i suoi prodotti sui social di Chiara Ferragni - è stato il commento di Toti - Piaccia o no è una delle influencer più famose del mondo e siamo felici che abbia scelto la Liguria per la sua prima vacanza in famiglia post lockdown! Grazie Chiara e grazie a tutti i turisti che ci sceglieranno e che faranno conoscere le nostre bellezze. L'odio sociale non ci rappresenta e chiunque vorrà trascorrere da noi le vacanze sarà il benvenuto».

L'ultima volta che Ferragni era arrivata in Liguria era luglio 2019, una gita a Portofino per festeggiare l'anniversario di matrimonio con Fedez.