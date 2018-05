Chef Rubio a Voltri a caccia della migliore trattoria per camionisti

Lo chef meno “stellato” e “patinato” d’Italia è arrivato anche in Liguria, alla scoperta delle trattorie regionali consigliate dai camionisti: nella puntata andata in onda giovedì 24 maggio la stella di DMax Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, ha fatto tappa alla Trattoria del camionista di Vado Ligure, alla trattoria Bambi della Spezia e, passando per Genova, alla trattoria Utri Beach - Da Erasmo di via Don Giovanni Verità, a Voltri.

Accompagnato da tre “esperti”, i camionisti Axel, Nico e Stefano, Chef Rubio ha attraversato la Liguria a bordo dei giganti delle strade facendo tappa nei loro posti preferiti: per il capoluogo ligure, la scelta è caduta sull’Utri Beach, una delle mete preferite dal piemontese Nico.

«Questo posto nasce come discarica abusiva - spiega Erasmo Lo Piccolo, il titolare della trattoria, a Chef Rubio - Poi abbiamo fatto un locale che avrebbe dovuto essere un drive-in, e alla fine abbiamo iniziato a lavorare come trattoria e pizzeria: ormai sono 20 anni che lavoriamo con i camionisti, che sono come dei parenti. Non te li puoi scegliere, li tieni come sono».

Arrabbiata, scoglio e pesto i piatti preferiti dai camionisti nell’esperienza di Erasmo, che in cucina può contare sull’aiuto del cuoco Matteo Ferrana: «Quando arrivano i camionisti hanno famissima, e noi dobbiamo dargli velocemente da mangiare - ha confermato estraendo un polpo dalla pentola - Le porzioni devono essere abbondanti, e deve esserci sempre una battuta per chiunque».

Per Chef Rubio menù “classico”: spaghetti allo scoglio (e un assaggino di troige al pesto di Nico), stoccafisso accomodato e coniglio alla ligure. Concluso con una ballo con Sineide, la “sous-chef” del cuoco Matteo.