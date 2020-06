Certosa, addio allo storico ponte di ferro di via Fillak

Per le le Ferrovie si tratta di una travata metallica ormai in disuso. Per i residenti di Certosa, e per chi ha vissuto sulla propria pelle la tragedia del crollo del ponte Morandi, era molto di più: un simbolo, un luogo d’incontro, un punto di riferimento quando tutto intorno sembrava andare in pezzi.

Il ponte di ferro di via Fillak è stato rimosso domenica: agganciato da una gru, è stato sollevato e spostato, cambiando ancora una volta lo skyline della Vapolcevera e di Certosa, dove in questi giorni svetta il nuovo ponte. La manovra di rimozione non ha avuto conseguenze sul traffico ferroviario, ma moltissimi residenti di Certosa sono scesi in strada per assistervi e “salutare” il ponte di ferro.

Risalente al 1916, la travata serviva a una linea in disuso ormai da 30 ani. Una volta rimossa, è stata spostata al Campasso in attesa di valutazioni da parte della Soprintendenza, che potrebbe decidere di prenderlo in carico vista la valenza storia e culturale.