"Certosa guarda in alto": la rinascita del quartiere passa dalla street art

Certosa guarda in alto. Questo è lo slogan, sotto forma di hashtag, scelto per la rinascita del quartiere della Valpolcevera dopo la tragedia di Ponte Morandi che ha di fatto isolato la zona mettendo a nudo i disastri della disordinata urbanizzazione del periodo industriale genovese mettendo in ginocchio le tante attività commerciali presenti nelle vie del quartiere.

E la rinascita di un quartiere che vuole tornare a essere il cuore pulsante della Valpolcevera grazie ai suoi negozi e al suo essere un collegamento fondamentale tra le colline, Sampierdarena e il centro della città passa anche dai colori dei murales del progetto On The Wall, che sarà inaugurato ufficialmente sabato 13 luglio 2019 e che consentirà di costruire la più grande galleria d’arte pubblica mai realizzata a Genova.

A partire dalle 18 sarà infatti presentato ufficialmente il grande evento di riqualificazione urbana che vedrà 10 muralisti di livello internazionale e altrettanti giovani writers, impegnati a ridipingere muri e saracinesche del quartiere di Certosa. Durante la serata, nelle piazze del quartiere, happening di street music collettivo con numerosi gruppi musicali (funky, blues, classica) selezionati dal Conservatorio Niccolò Paganini. Contemporaneamente, gruppi di improvvisazione teatrale, selezionati dalla compagnia teatro Maniman, interagiranno con il pubblico.

Per tutti coloro che volessero dare una mano e diventari volontari di On The Wall sarà allestito nella giornata di sabato 13 luglio 2019 un banchetto con tutte le informazioni nella zona pedonale di via Piombino, è anche possibile scrivere su Facebook alla pagina Walk The Line.