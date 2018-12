Certosa non si arrende, apre nuovo bar con ludoteca

Sul finire di un anno particolarmente difficile per la città di Genova e la val Polcevera, mercoledi 19 dicembre in via Jori ha inaugurato un bar gelateria con ludoteca annessa, uno spazio dove i bambini possono giocare mentre i genitori bevono un caffè o gustano una brioches.

In un momento in cui i commercianti di Certosa tentano di riprendersi dagli effetti del crollo di ponte Morandi, due giovani non si sono fatti scoraggiare e hanno aperto una nuova attività. Per fortuna nei giorni precedenti il Natale sono stati in molti, provenienti anche da fuori, a fare acquisti nei negozi del quartiere.

L'inaugurazione del bar ha rappresentato per il quartiere un momento di festa dopo quattro mesi tutt'altro che allegri.