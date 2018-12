Bimbo con due mamme, emesso il primo certificato di nascita

«Un bimbo ha due mamme. Da oggi anche a Genova, per la prima volta. È solo un round, ma significativo». Ad annunciarlo venerdì 14 dicembre 2018 sui social network sono state le avvocatesse Ilaria Gibelli ed Elena Fiorini dopo che il Comune di Genova ha emesso il primo certificato di nascita per un bimbo con due mamme. Il certificato è stato rilasciato dopo la decisione del tribunale di Genova dell'8 novembre scorso.

Palazzo Tursi si era opposto ma la Corte d'Appello l'ha respinto. «In questa città (e in questo paese) in cui le nascite sono obiettivamente pochine, bisognerebbe fare la ola (oltre che fornire servizi e facilities, non difficulties) a tutti coloro che prendono l'impegno serissimo di essere genitori: senza distinzione di sesso, nazionalità, razza, religione, condizioni personali e sociali, orientamento sessuale (e anche politico n'è vero). Nell'interesse dei minori ad essere tutelati sempre e comunque», ha commentato Elena Fiorini.