Ciak si gira a Castelletto, "mistero" sulle riprese della nuova serie tv

Camper e caravan posteggiati in corso Firenze, prima in strada e poi nei pressi dei giardini Rossi, hanno stuzzicato lunedì sera la curiosità dei residenti di Castelletto, che hanno iniziato a chiedersi cosa stesse succedendo nel quartiere.

Il "mistero" è stato già almeno in parte svelato: lunedì a Genova sono iniziate le riprese di una nuova produzione televisiva che, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe per protagonista Paola Cortellesi. E proprio lunedì alcune scene sono state girate sulla funicolare Zecca-Righi, come confermato anche da Amt, che ha messo a disposizione uno dei più antichi impianti della città (e d’Italia) per consentire alla produzione di ambientarvi parte della nuova serie, chiudendolo al pubblico e istituendo il servizio di bus sostitutivo.

Regista, tecnici e cast sono hanno iniziato a girare intorno alle 15, e hanno proseguito sino alle 21. Non sorprende, dunque, che i grossi mezzi della produzione siano stati avvistati a Castelletto: nei prossimi giorni le riprese dovrebbero spostarsi in centro città, ma ancora nulla trapela sulla trama, né è ancora arrivata conferma del fatto che la protagonista sia la Cortellesi. Non resta che aguzzare lo sguardo, e provare a intercettare qualche volto noto per le vie della Superba.