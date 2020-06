A7, slitta la riapertura del casello di Ovest: lunedì si riparte in coda

Altra mattinata di passione in autostrada dopo un weekend in cui sopratutto sulla A26 la situazione è stata critica.

Lunedì mattina, anche a causa dello slittamento della riapertura del tratto di A7 compreso tra Ovest e l’allacciamento con l’A12, i maggiori problemi si registravano proprio a causa della chiusura del casello di Ovest in entrata nell’ora di punta. Il tratto avrebbe dovuto essere riaperto alle 6, come da cronoprogramma, ma è stato riaperto solo alle 7.50.

Alla difficile situazione in A7 si aggiungono quella in A26, tra Ovada e il bigio con la A10, e quella in A10, tra Arenzano e il bivio con la A26: code, rallentamenti e in generale traffico congestionato.

Sempre in A10, code tra il bivio con la A26 e Pegli in direzione Genova, e tra Celle Ligure e Arenzano. In A12 invece coda tra Recco e Genova Est e tra Rapallo e Recco, sempre per lavori.