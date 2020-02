Le guide turistiche liguri scelgono il Carmine per celebrare (con visite gratuite) la loro giornata

Alla scoperta dei segreti del Carmine, tra le caratteristiche “creuze”, le piazzette nascoste dietro gli angoli e tutti i tesori che custodisce uno dei quartieri più pittoreschi della città: in occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica, l'Associazione Guide turistiche della Liguria ha voluto organizzare una serie di visite guidate aperte a tutti che promettono di riservare parecchie sorprese ai partecipanti.

La giornata è organizzata in collaborazione con l’Associazione CarMine - Cittadini in Movimento: appuntamento il 29 febbraio a partire dalle 15.15, per un visita guidata che accompagnerà genovesi e turisti nel quartiere.

Le visite partiranno scaglionate, a distanza di 20 minuti l’una dall’altra, e non è necessaria la prenotazione: ad accompagnare i partecipanti, le guide dell’associazione e i volontari di CarMine. Obiettivo finale doppio: da un lato far conoscere meglio un quartiere spesso “snobbato” dai turisti perché fuori dal classico tracciato, ma ricco di bellezze, storia e fascino, e raccogliere fondi per la Comunità di Sant’Egidio.