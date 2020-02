A Caricamento il carretto "mani pulite per tutti"

Il genio ai tempi del coronavirus: se i gel igienizzanti sono terminati ovunque, e supermercati, negozi e farmacie sono stati presi d'assalto, c'è chi - con tanta buona volontà e un pizzico di ironia - si mette a disposizione per lavare le mani a chi non vuole negarsi il piacere dello street food. Succede alla friggitoria San Giorgio di Caricamento.

Dice già tutto il cartello, che pure richiama fatti del passato non molto lusinghieri: "mani pulite", gratis. Chi vuole si ferma, si fa pulire le mani, e poi è pronto eventualmente ad assaggiare le specialità del locale.

Busness is business, e per vendere street food anche in tempi di psicosi si fa quel che si può: cappello da cuoco, carretto, sgabello, spruzzino, detergente, alcool, aceto e quant'altro per tranquillizzare potenziali clienti che - con le mani pulite - saranno magari più invogliati a farsi tentare da un cono di fritto di pesce.

Una buona abitudine, quella di mangiare con le mani pulite, che - sarebbe bene ricordare - prescinde dal coronavirus.