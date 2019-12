"Capodanno in coda sulla A10 tra Genova e Savona", l'evento ironico spopola su Facebook

Gli automobilisti genovesi provano a buttarla sull'ironia e, dopo il caos in autostrada degli ultimi giorni, con code chilometriche tra A10, A26 e A12 a causa di caselli chiusi e lavori , è apparso su Facebook l'evento "Capodanno in coda sulla A10 tra Genova e Savona. Speciale Capodanno 2020 super luxury". Special Dj - si legge nella pagina ironica creata ad hoc - Roberto Tomasi di Aspi (il nuovo ad di Autostrade) e vocalist Danilo Toninelli, ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

In poche ore la pagina Facebook ha raggiunto le adesioni di 2948 genovesi a cui si aggiungono altre 12mila persone che sono interessate all'evento. Nella speranza che, nel frattempo, con le ultime modifiche annunciate dalla Regione (riduzione dell'impatto dei cantieri e ritorno a tre corsie agibili su quattro nel tratto tra Arenzano e Savona) evitino ai genovesi ulteriori disagi nelle giornate che precedono la notte di San Silvestro.