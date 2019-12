«Addio Tissy», la Polizia saluta l’eroe a quattro zampe

La Polizia di Genova piange la scomparsa di Gratis, un cane anti droga scomparso ieri e conosciuto come Tissy, che aveva prestato servizio fino allo scorso anno in compagnia di Laura, la sua collega conduttrice.

«Il tuo vero nome era Gratis - scrive la Polizia - ma per tutti noi sei sempre stata Tissy, la nostra preziosa collega a quattro zampe. Ieri ci hai lasciato per intraprendere il tuo ultimo viaggio, ma stai certa che non ti dimenticheremo».

«Non ti dimenticherà Laura - aggiungono- la tua collega conduttrice che si è presa cura di te anche quando sei andata in pensione lo scorso anno dopo 9 anni di onorata carriera, non ti dimenticheranno di sicuro tutti gli spacciatori a cui hai fiutato la droga e hai permesso di assicurarli alla giustizia, i tanti bambini che ti hanno potuto conoscere nelle scuole a cui hai sempre dimostrato il tuo carattere gioioso e la tua professionalità e tutti noi che apparteniamo alla famiglia della Polizia di Stato, la tua famiglia».